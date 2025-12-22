¿Qué hacer en Santiago en verano?: panoramas y actividades para sortear el calor

Escapar del calor en la capital puede ser un desafío, pero el verano y las vacaciones también son una buena oportunidad para disfrutar la ciudad. Por eso, te dejamos un listado de panoramas y actividades en Santiago para sortear el calor.

Se acaba el 2025 y muchos ya comienzan a planificar sus vacaciones, ya sea en grupo o en familia. Con las altas temperaturas, el calor puede ser difícil de sortear y surge la pregunta clave: qué hacer en Santiago durante el verano.

Por eso, desde La Nación te dejamos un recopilado de actividades ideales para qué hacer en Santiago este verano 2026.

Museos

Una salida cultural siempre es una buena alternativa para el verano, y Santiago cuenta con una amplia oferta de museos y centros culturales, varios de ellos con actividades gratuitas y panoramas para toda la familia. Aquí te dejamos algunos imperdibles, con datos claros y ordenados:

Centro Cultural La Moneda (CCLM)

Un espacio con exposiciones y actividades pensadas para todo público. Actualmente destaca la muestra “Viajes en papel”.

Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago

Horario exposiciones: martes a domingo, 10:15 a 18:45 hrs

Más información: https://www.cclm.cl/exposiciones/

Museo Nacional de Historia Natural

Ubicado en el Parque Quinta Normal, ofrece la exposición “Vertebrados: anatomía, evolución y extinción”, ideal para grandes y chicos.

Dirección: Interior Parque Quinta Normal, Santiago

Horarios: Martes a sábado: 10:00 a 17:30 hrs

Cartelera: https://www.mnhn.gob.cl/cartelera

Artequin

Especialmente pensado para niños y niñas, Artequin ofrece talleres y actividades creativas que acercan el arte de forma lúdica y educativa.

Dirección: Av. Portales 3530, Santiago

Horarios: Martes a viernes: 09:00 a 17:00 hrs

Horarios: Martes a viernes: 09:00 a 17:00 hrs Más información: https://www.artequin.cl/actividades/

@lucerotravelchile Los 6 MUSEOS del PARQUE QUINTA NORMAL (o muy muy cerca)! 🏛️ Todas estas opciones son gratis o a muy bajo costo! El más caro sería el Artequín (3.000 CLP para adultos), pero el domingo tienen la estupenda opción de entrar a cambio de un aporte voluntario (por sus exposiciones vale totalmente la pena)! 😍 Qué otros museos o exposiciones recomiendas? 🧐 Recuerda que puedes agendar tu tour a Santiago y alrededores con nosotros! Tenemos city tours, Cajón de Maipo, Viña del Mar, Valparíso, viñedos y mucho más! Envíanos un mensaje para más info! 📩 #panoramasantiago #santiagodechile #museosantiagodechile #quehacerensantiago ♬ sonido original – Lucero Travel Chile

Dopamine Land

Entre las alternativas más llamativas sobre qué hacer en Santiago, destaca Dopamine Land, una experiencia ideal para todas las edades que llegó al Cenco Costanera con un objetivo claro: estimular la dopamina y promover el bienestar a través de colores, luces, aromas y juegos interactivos.

El recorrido contempla actividades como peleas de almohadas, una piscina gigante de pelotas y diversas zonas táctiles, pensadas para activar los sentidos y disfrutar el momento, junto a muchas otras experiencias diseñadas para hacerte sentir bien.

Buin Zoo

Salir al aire libre siempre es una buena alternativa cuando se piensa en qué hacer en Santiago, y Buin Zoo, ubicado en Panamericana Sur Km. 32, Buin, se presenta como una opción ideal para el verano. Durante enero, el bioparque realizará sus Noches de Aventuras Nocturnas 2026, una experiencia especial para escapar del calor.

En las tardes y noches del verano 2026, el zoológico se vestirá de gala y recibirá a los personajes de la película Sing: ¡Ven y canta!, en una actividad pensada para toda la familia.

La experiencia invita a conocer el bioparque desde otra perspectiva, en un horario nocturno que permite evitar las altas temperaturas y recorrer con mayor comodidad los espacios donde habitan más de 3.500 animales, en un ambiente único y familiar.