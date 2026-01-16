Qué hacer en Santiago: espacios para el avistamiento de aves

Descubrir qué hacer en Santiago también puede ser una invitación a observar la naturaleza con otros ojos. La capital esconde parques, cerros, jardines y espacios donde el avistamiento de aves se convierte en una experiencia accesible y sorprendente. Desde áreas verdes urbanas hasta rincones históricos, estos espacios permiten conectar con la biodiversidad local sin salir de la ciudad.

Sitios que, además de su valor natural y cultural, forman parte de los lugares turísticos de Chile y demuestran que la capital también puede ser un refugio para la fauna y la contemplación.

Jardín Mapulemu

Dirección: Cam. Claudio Gay, Providencia, Región Metropolitana.

El Jardín Botánico Mapulemu es una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de experiencias ligadas a la naturaleza y al avistamiento de aves. Ubicado en el Parque Metropolitano, este espacio fue creado en 1983 y se consolidó como el primer jardín botánico de la capital dedicado exclusivamente a la flora nativa.

Mapulemu se transforma en un escenario ideal para observar aves nativas, endémicas e introducidas, entre ellas chincoles, tencas, loicas, tordos y mirlos. La presencia de una cascada, una pileta con patos y miradores con vista a la ciudad crea puntos privilegiados para el avistamiento y la fotografía.

Además, el jardín fue reconocido en 2024 por la Botanic Garden Conservation International (BGCI), reafirmando su valor como uno de los lugares turísticos de Chile.

Parque de La Familia

Dirección: Costanera Sur Pte. 3201, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Este parque cuenta con 13 hectáreas habilitadas para el libre desplazamiento y una laguna central de 2,5 hectáreas, proveniente de agua filtrada del río Mapocho.

La laguna y las zonas verdes del parque permiten observar más de 40 especies de aves, entre ellas patos, chincoles, diucas, zorzales patagónicos y otras especies. A esto se suma la presencia de flora nativa que favorece la biodiversidad del lugar. Además, cuenta con anfiteatro al aire libre, ciclovías, juegos de agua, esculturas y áreas deportivas.

@nico.pihue Pt. 6 | Lugares para pajarear en la RM: Parque de La Familia, Quinta Normal. Les dejo registros de lo que es uno de los lugares mas importantes para el pajareo cercano a donde nací ❤️‍🩹 Este parque, alberga una variedad muy interesante de aves. Motívate a nutrirlo yendo a pajarear 👁️✨ 📍Costanera Sur Poniente, Quinta Normal. #quintanormal #santiago #birding #chile #aves #ebird ♬ sonido original – nico.pihue

Cerro Renca

Dirección: El Cerro 1555 y Lo Boza 5407

El Cerro Renca es una alternativa distinta para quienes buscan qué hacer en Santiago a través del senderismo y el avistamiento de aves en un entorno natural. Este cerro alcanza los 903 metros de altura y desde su cima se obtienen amplias vistas de la ciudad.

El cerro alberga una notable biodiversidad, con más de 60 especies de aves registradas, entre ellas el pequén, picaflor del norte, aguiluchos, loicas y plateros. La mejor época para visitarlo es la primavera, cuando las condiciones climáticas y la vegetación favorecen el recorrido y la observación de fauna.

@nico.pihue Pt. 1 | Lugares para pajarear en la RM: CERRO RENCA Siempre recomendaré este lugar, es importante que aprendamos a apreciar lo que nos rodea, y para eso, podemos partir conociendo qué hay cerca de nuestro entorno. El cerro #Renca deja claro que no es necesario alejarnos tanto de la ciudad para conectarnos con la #naturaleza , siendo un lugar al que solo bastan las ganas para poder llegar y donde, aunque te cueste creerlo, se pueden avistar cóndores 🤯 Registros de Septiembre 2023, agradecido siempre de mis amigxs de @renca_nativa por toda el conocimiento compartido, y por tan bella labor que hacen en terreno🙌 #santiago #chile #aves #birds #birdwatching #pajareando #faunasilvestre #animales #animals #vidasalvaje #fauna #wildlife #birding y tú, has pajareado en el Renca? ♬ sonido original – nico.pihue

Museo San Francisco

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 834, Región Metropolitana.

El Museo San Francisco, ubicado en el histórico Convento de la Santísima Trinidad, fue construido en 1623 por la Orden Franciscana y declarado Monumento Nacional en 1951, siendo uno de los más antiguos y emblemáticos de la capital.

En su jardín interior, se encuentra un espacio de calma y recogimiento, donde se pueden observar aves como pavos reales, gallinas y pequeños pájaros. Además, cuenta con una fuente de agua con peces, aportando una experiencia sensorial única dentro del recinto patrimonial.