Qué hacer en Santiago: exhibiciones imperdibles en el Centro Cultural Estación Mapocho hasta este domingo

El Centro Cultural Estación Mapocho reúne exposiciones basadas en el arte, tanto como en el diseño e ilustración, entre otras. Todas con entrada liberada y pensadas para públicos diversos.

Si te estás preguntando ¿qué hacer en Santiago?, estas exhibiciones se convierten en una alternativa perfecta para recorrer y descubrir miradas creativas que invitan a reflexionar. Son panoramas culturales ideales para aprovechar, considerando que estarán disponibles solo hasta el 8 de marzo.

Qué hacer en Santiago: miradas críticas desde la ilustración y el arte en miniatura

Quino en la música

Si eres fan del humor gráfico y la música, esta exhibición es una parada obligada en el Centro Cultural Estación Mapocho. “Quino en la música” reúne viñetas del icónico creador de Mafalda que retratan el universo musical con su característico humor y crítica social.

La muestra ofrece una mirada melódica al legado del artista argentino. Uno de los relatos es el de Guillermo “Guille” Lavado, flautista profesional y sobrino de Quino, quien comparte la historia detrás de una viñeta nacida de una broma familiar sobre la diferencia entre transportar un instrumento pequeño y uno grande.

Hasta el 8 de marzo

De 10:00 a 18:00 horas

Hall Emilio Jéquier

Entrada liberada

Escenas Cat Astróficas

En “Escenas Cat Astróficas”, la artista chilena Catalina Gato presenta una serie de dioramas que construyen mundos urbanos en miniatura, donde el orden, el poder y la catástrofe conviven en un frágil equilibrio. Sus escenas mezclan lo delicado con lo inquietante, invitando a reflexionar sobre el caos urbano y la fragilidad de nuestra sociedad.

La muestra continúa la línea de su reconocida obra “El gato gigante”, estrenada en 2023 en la Galería Nacional de Praga y luego exhibida en distintas regiones de Chile. En esta nueva propuesta, la artista profundiza en la creación de universos minúsculos basados en la crítica social.

Hasta el 8 de marzo

Martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Centro Cultural Estación Mapocho

Entrada liberada

Qué hacer en Santiago: diseño y memoria en las artes

María Kluczynska: Matriz de la Escena Textil

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesa el teatro y el diseño, esta exhibición en el Centro Cultural Estación Mapocho es una oportunidad única para conocer el legado de una figura clave de las artes escénicas en Chile.

“María Kluczynska: Matriz de la escena textil” rinde homenaje a la destacada diseñadora chilena–polaca, fundamental en la historia del teatro chileno del siglo XX. La muestra reúne bocetos, fotografías y piezas textiles creadas para escenarios emblemáticos como el Teatro Municipal de Santiago y la Universidad de Chile.

La exposición también pone en valor la importancia de rescatar, investigar y difundir los archivos teatrales, destacando el aporte de diseñadoras y diseñadores escénicos al desarrollo cultural del país.

Hasta el 8 de marzo (martes a domingo)

De 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Galería Bicentenario

Entrada liberada

Kadogo, niño soldado: poéticas desde el vestuario

La muestra reúne los vestuarios originales de la obra Kadogo, niño soldado (2008), dirigida por Ignacio Achurra y presentada por la compañía La Patriótico Interesante. A través de la materialidad de sus textiles, la exposición invita a ver la puesta en escena desde el vestuario, sobre una infancia atravesada por la violencia.

La propuesta pone en valor el vestuario no solo como elemento estético, sino como una herramienta narrativa cargada de significado.