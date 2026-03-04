Qué hacer en Santiago: heladerías sin lactosa para disfrutar este verano

Con la llegada de los días más calurosos del verano, antojarse de algo dulce y refrescante es casi inevitable. En la capital cada vez hay más opciones de helados sin lactosa, veganos o incluso sin gluten, ideales para quienes buscan alternativas más livianas.

Si te preguntas qué hacer en Santiago, recorrer estas heladerías puede transformarse en el panorama perfecto. Con sabores artesanales hechos con fruta de temporada y bowls personalizados que combinan frescura, sabor y opciones pensadas para disfrutar el verano sin culpa.

Qué hacer en Santiago: helados plant based y bowls de açaí sin lactosa

Poga Heladería

Dirección: Alonso de Córdova 2467, Vitacura, Región Metropolitana.

Poga es la primera heladería en Chile con el 100% de su menú plant based, con productos sin azúcar añadida, libres de soya y gluten.

Tienen helados artesanales, con una propuesta innovadora, saludable y cremosa. Además, sus productos no utilizan preservantes, conservantes ni colorantes, lo que los convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones más sanas.

También cuentan con una amplia oferta de repostería, incluyendo opciones sin azúcar, sin soya y keto. Son pet friendly y tienen incluso paletas de helado para mascotas.

Açaí Time

Dirección: Santa Mónica 2043, Local 13, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, Açaí Time es una parada que no puede faltar en tu lista. Aquí la experiencia es totalmente personalizada, ya que primero eliges tu base, açaí tradicional, açaí cero o pitahaya. Luego agregas los toppings que quieras, como frutas, salsas, dulces, entre otros y finalmente, lo pesas y pagas según el total.

Es una opción sin gluten y sin lactosa, ideal para quienes buscan alternativas más livianas para el verano.

Qué hacer en Santiago: helados artesanales y sabores de temporada

El Toldo Azul

1)Dirección: Isidora Goyenechea 3200, Las Condes, Región Metropolitana.

2)Dirección: José Manuel Infante 1208, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Av. Luis Pasteur 5950, Vitacura, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar helados artesanales, El Toldo Azul es una de las heladerías más queridas de la capital. Fundada en 2015 por Carolina Godoy en el barrio El Golf, hoy cuenta con distintas sucursales.

Su producción es 100% artesanal, los helados se elaboran en el mismo local, sin colorantes, saborizantes ni esencias artificiales. La variedad cambia a diario, con sabores que van desde chirimoya alegre y berries hasta chocolate blanco con manjar, caramelo salado, nutella o clásicos como vainilla. También cuentan con opciones sin azúcar, como chocolate y frutos rojos.

Heladería Pegli

Dirección: Walter Scott 1667, Vitacura, Región Metropolitana.

Esta heladería destaca por trabajar con recetas propias donde todo se hace desde cero, utilizando fruta de temporada.

Su propuesta se centra en equilibrio de sabores y dulzor. Aquí, encuentras el sabor real del fruto, y no una versión artificial. Lo mismo ocurre con opciones como melón o melón calameño, que evocan directamente la fruta fresca.

Los sabores de agua van rotando según la estación y también destacan alternativas de temporada, como el helado de durazno nectarín, más dulce, jugoso y de piel lisa, transformado en una versión refrescante y vegana.