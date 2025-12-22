Home Viajes "qué hacer en santiago: los mejores miradores de la capital..."

Qué hacer en Santiago: Los mejores miradores de la capital

Los miradores de Santiago son una invitación a descubrir la capital desde otra perspectiva, con vistas panorámicas, atardeceres sobre la cordillera y espacios llenos de historia y cultura, para que descubras qué hacer en Santiago

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: Los mejores miradores de la capital

Santiago ofrece múltiples panoramas para disfrutar la ciudad desde las alturas. Por lo que, si te preguntas qué hacer en Santiago, recorrer sus miradores es una excelente alternativa para combinar turismo, naturaleza y vistas privilegiadas de la capital. 

Estos espacios permiten observar la ciudad y la cordillera desde distintos puntos y perspectivas, siendo además una forma de conocer algunos de los lugares turísticos de Chile más representativos de Santiago.

Sky Costanera

Sky Costanera es uno de los miradores más altos de Sudamérica y una parada imperdible para quienes se preguntan qué hacer en Santiago

Ubicado en la Gran Torre del Costanera, ofrece una vista panorámica de 360 grados que permite apreciar el Parque Metropolitano, la Cordillera de los Andes, entre otros lugares turísticos de Chile.

@skycostanera

¡Esto es todo lo que debes saber para subir al mirador más alto de Sudamérica! Sky Costanera es una experiencia única e irrepetible, con una vista 360° de Santiago 🫶❤️ #SkyCostanera #QueHacerEnSantiago #PanoramasSantiago #Vistas #TravelChile

♬ sonido original – skycostanera

Cerro San Cristóbal

El Cerro San Cristóbal es uno de los miradores más emblemáticos de Santiago. Ubicado dentro del Parque Metropolitano, combina naturaleza, cultura y vistas únicas de la capital.

@polettcongps

Parte 3 | Mirador los gemelos 📍 ⛰️En el parque metropolitano (cerro san Cristóbal) está uno de los miradores MÁS IMPACTANTES de Santiago 🏙️ Está un poco escondido pero vale la pena ir🚶‍♂️ ¿Cómo llegar al mirador los gemelos? 📍 Aquí te explico con peras y manzanas 🍏 para que no te pierdas 🔍 🇯🇵🌸Además aprovecha de visitar el jardín japonés y el jardín botánico 🌿🌵 ✨ Gratis, tranquilo y perfecto para fotos épicas 📸 🔁 Guárdalo, compártelo y sígueme para más panoramas gratuitos 📲 #MiradorLosGemelos #ParqueMetropolitano #CerroSanCristóbal #SantiagoGratis #PanoramasGratis #QueHacerEnSantiago #miradoresensantiago #panoramasensantiago #panoramasgratuitos #jardinjapones #Jardinbotanico

♬ sonido original – ✨POLETT📍✈️

Cerro Calán

Se ubica en la comuna de Las Condes, es conocido principalmente por albergar el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile. 

Es considerado un mirador alternativo, menos conocido que otros de la ciudad, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago lejos de los circuitos más concurridos.

Cerro Santa Lucía

El Cerro Santa Lucía es uno de los miradores tradicionales para quienes se preguntan qué hacer en Santiago. Además, ofrece vistas panorámicas del centro de la capital, además de recorridos por senderos, terrazas y el Castillo Hidalgo. 

Es un panorama ideal para combinar historia y arquitectura, formando parte de los principales lugares turísticos en Chile.

@kurufogo

Subí al Cerro Santa Lucía para ver el atardecer 🌇. La luz dorada, las sombras tímidas y la ciudad preparándose para la noche hacen que el cerro se convierta en un escenario. Un cuadro vivo en el corazón de Santiago. #Chile #Santiago #Kurufo #TurismoChile

♬ original sound – kurufogo

Anfiteatro Pablo Neruda

Visitar el Anfiteatro Pablo Neruda es una excelente alternativa para quienes se preguntan qué hacer en Santiago

Ubicado dentro del Parque Metropolitano de Santiago, es un espacio cultural al aire libre que también funciona como mirador de la ciudad. Desde este punto se obtienen vistas amplias de la capital y la cordillera.

Source Texto: La Nación / Foto: Hosteltur
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
¿Qué hacer en Santiago en verano?: panoramas y activid...

Escapar del calor en la capital puede ser un desafío, pero el verano y las vacaciones también son una buena oportunidad para disfrutar la ciudad. Por eso, te dejamos un listado de panoramas y actividades en Santiago para sortear el calor.

Leer mas
Nacional
Influenza A H3N2 variante K: el virus que adelantó la ...

Expertos de la Universidad de La Serena aterrizaron la alarma mundial y explicaron que la gravedad de este virus es comparable a la de otras gripes estacionales, y no registra una alta mortalidad, y aseguraron que la vacunación sigue siendo efectiva para prevenir cuadros graves, especialmente en grupos de riesgo.

Leer mas
Triunfo
¿Se acerca a la U?: O’Higgins oficializa la sali...

A través de un comunicado, el cuadro celeste confirmó que el técnico “ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprenderá nuevos horizontes”. Con esto, crece el rumor de una eventual llegada a los azules para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/