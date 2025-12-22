Qué hacer en Santiago: Los mejores miradores de la capital

Santiago ofrece múltiples panoramas para disfrutar la ciudad desde las alturas. Por lo que, si te preguntas qué hacer en Santiago, recorrer sus miradores es una excelente alternativa para combinar turismo, naturaleza y vistas privilegiadas de la capital.

Estos espacios permiten observar la ciudad y la cordillera desde distintos puntos y perspectivas, siendo además una forma de conocer algunos de los lugares turísticos de Chile más representativos de Santiago.

Sky Costanera

Sky Costanera es uno de los miradores más altos de Sudamérica y una parada imperdible para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.

Ubicado en la Gran Torre del Costanera, ofrece una vista panorámica de 360 grados que permite apreciar el Parque Metropolitano, la Cordillera de los Andes, entre otros lugares turísticos de Chile.

Cerro San Cristóbal

El Cerro San Cristóbal es uno de los miradores más emblemáticos de Santiago. Ubicado dentro del Parque Metropolitano, combina naturaleza, cultura y vistas únicas de la capital.

En el parque metropolitano (cerro san Cristóbal) está uno de los miradores MÁS IMPACTANTES de Santiago. Está un poco escondido pero vale la pena ir. Además aprovecha de visitar el jardín japonés y el jardín botánico. Gratis, tranquilo y perfecto para fotos épicas.

Cerro Calán

Se ubica en la comuna de Las Condes, es conocido principalmente por albergar el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile.

Es considerado un mirador alternativo, menos conocido que otros de la ciudad, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago lejos de los circuitos más concurridos.

Cerro Santa Lucía

El Cerro Santa Lucía es uno de los miradores tradicionales para quienes se preguntan qué hacer en Santiago. Además, ofrece vistas panorámicas del centro de la capital, además de recorridos por senderos, terrazas y el Castillo Hidalgo.

Es un panorama ideal para combinar historia y arquitectura, formando parte de los principales lugares turísticos en Chile.

Subí al Cerro Santa Lucía para ver el atardecer. La luz dorada, las sombras tímidas y la ciudad preparándose para la noche hacen que el cerro se convierta en un escenario. Un cuadro vivo en el corazón de Santiago.

Anfiteatro Pablo Neruda

Visitar el Anfiteatro Pablo Neruda es una excelente alternativa para quienes se preguntan qué hacer en Santiago

Ubicado dentro del Parque Metropolitano de Santiago, es un espacio cultural al aire libre que también funciona como mirador de la ciudad. Desde este punto se obtienen vistas amplias de la capital y la cordillera.