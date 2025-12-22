Qué hacer en Santiago: Los mejores miradores de la capital

Santiago ofrece múltiples panoramas para disfrutar la ciudad desde las alturas. Por lo que, si te preguntas qué hacer en Santiago, recorrer sus miradores es una excelente alternativa para combinar turismo, naturaleza y vistas privilegiadas de la capital.
Estos espacios permiten observar la ciudad y la cordillera desde distintos puntos y perspectivas, siendo además una forma de conocer algunos de los lugares turísticos de Chile más representativos de Santiago.
Sky Costanera
Sky Costanera es uno de los miradores más altos de Sudamérica y una parada imperdible para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.
Ubicado en la Gran Torre del Costanera, ofrece una vista panorámica de 360 grados que permite apreciar el Parque Metropolitano, la Cordillera de los Andes, entre otros lugares turísticos de Chile.
Cerro San Cristóbal
El Cerro San Cristóbal es uno de los miradores más emblemáticos de Santiago. Ubicado dentro del Parque Metropolitano, combina naturaleza, cultura y vistas únicas de la capital.
Cerro Calán
Se ubica en la comuna de Las Condes, es conocido principalmente por albergar el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile.
Es considerado un mirador alternativo, menos conocido que otros de la ciudad, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago lejos de los circuitos más concurridos.
Cerro Santa Lucía
El Cerro Santa Lucía es uno de los miradores tradicionales para quienes se preguntan qué hacer en Santiago. Además, ofrece vistas panorámicas del centro de la capital, además de recorridos por senderos, terrazas y el Castillo Hidalgo.
Es un panorama ideal para combinar historia y arquitectura, formando parte de los principales lugares turísticos en Chile.
Anfiteatro Pablo Neruda
Visitar el Anfiteatro Pablo Neruda es una excelente alternativa para quienes se preguntan qué hacer en Santiago
Ubicado dentro del Parque Metropolitano de Santiago, es un espacio cultural al aire libre que también funciona como mirador de la ciudad. Desde este punto se obtienen vistas amplias de la capital y la cordillera.