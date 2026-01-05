¿Qué hacer en Santiago? Los rooftops que brindan las mejores vistas

Santiago es una ciudad que se vive tanto a nivel de calle como desde las alturas. Su diversidad cultural, patrimonial y gastronómica también se proyecta hacia lo alto, con una gran oferta de rooftops, espacios que permiten observar la capital desde una perspectiva distinta, combinando vistas privilegiadas, coctelería de autor y ambientes cuidadosamente diseñados.



Por eso, para quienes se preguntan ¿qué hacer en Santiago? y buscan un panorama nocturno diferente, desde La Nación reunimos una selección de rooftops destacados, ideales para disfrutar la ciudad al caer la tarde y durante la noche, con Santiago como telón de fondo.

Sky Bar & Coffee

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres vivir una experiencia en las alturas, el Sky Bar & Coffee es una de las opciones más impactantes de la ciudad. Ubicado a más de 300 metros de altura, en el piso 61 del Sky Costanera —dentro del Costanera Center, en Av. Andrés Bello 2425—, este bar ofrece vistas panorámicas únicas de la capital.

Para ingresar es necesario adquirir la entrada al mirador Sky Costanera, cuyas tarifas para adultos es de $23.000. El recinto abre de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 22:00 horas.

El consumo en el bar se paga aparte. El recinto es ideal para compartir con familia o amigos y cuenta con una propuesta gastronómica que incluye opciones como filete, salmón y sorrentinos, además de una cuidada carta de cócteles de autor, perfecta para acompañar la experiencia y disfrutar las vistas privilegiadas de la ciudad.

Terraza K

En pleno Barrio Lastarria se encuentra la Terraza K del Hotel Luciano K, uno de los rooftops más destacados de la ciudad.

Ubicada en Merced 84, esta azotea de más de 300 m² ofrece una vista privilegiada al Parque Forestal, la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y la Cordillera de los Andes, todo desde un edificio patrimonial de estilo art déco.

El espacio combina un ambiente elegante e íntimo, con mobiliario de salón, piscina climatizada y la icónica gárgola que observa la ciudad desde las alturas. Su propuesta se completa con una carta de cócteles de autor, tapas y platos principales, ideal para disfrutar al atardecer con amigos o en pareja.

El local abre todos los días, entre las 16:00 y las 23:45 horas.

The Singular Rooftop Bar

En pleno Barrio Lastarria se ubica The Singular Rooftop Bar, uno de los espacios más exclusivos del sector para quienes buscan qué hacer en Santiago. Situado en Merced 294, esta terraza se encuentra en el noveno piso del hotel The Singular y ofrece vistas privilegiadas al cerro San Cristóbal y al cerro Santa Lucía.

El espacio destaca por su ambiente elegante y sofisticado, pensado para una experiencia pausada y de alto nivel. Su propuesta se centra en una cuidada coctelería, con cócteles exclusivos y una selección de más de 115 licores a elección, que van desde opciones frescas y suaves hasta tragos de autor, ideales para acompañar con tablas y bocadillos.

El recinto abre de domingo a miércoles entre las 11:30 y las 22:00 horas, con el bar activo hasta las 23:00; de jueves a sábado extiende su funcionamiento hasta las 23:30, con el bar abierto hasta las 00:00 horas.

Además, ofrece brunch los viernes, sábados, domingos y festivos, entre las 11:30 y las 15:00 horas.

Vistandes

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres un panorama en altura en el sector de Barrio Suecia, Vistandes se posiciona como una de las alternativas más atractivas de Providencia. Ubicado en el piso doce del Hotel Nodo, en Suecia 172, ofrece una experiencia urbana desde las alturas.

Este rooftop destaca por su vista panorámica de 360 grados sobre la capital, ideal para disfrutar del atardecer y del encendido nocturno de la ciudad.

El espacio combina un ambiente moderno y relajado con una propuesta que une coctelería de autor y platos de inspiración urbana. La experiencia se completa con DJ en vivo y un entorno marcado por las luces de Santiago.

El recinto funciona en horario vespertino, con atención desde las 18:00 horas y cierre entre las 23:00 y 00:30 horas, según el día. Los horarios actualizados y la disponibilidad para agendar se pueden revisar directamente en su página web.