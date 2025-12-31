Qué hacer en Santiago: lugares para probar gastronomía japonesa

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres salir de lo típico, la gastronomía japonesa ofrece una excelente alternativa para explorar nuevos sabores y experiencias.

Desde dulces tradicionales y comida callejera de Japón, hasta restaurantes con propuestas más clásicas, estos espacios se han convertido en parte de los lugares turísticos de Chile que destacan por su identidad cultural y diversidad culinaria.

Dulces Rufiko

Dirección: Av. Providencia 2309, Providencia, Región Metropolitana.

Dulces Rufiko es un imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar la gastronomía japonesa con antojos dulces.

Su especialidad son los mochis, con una amplia variedad que va desde sabores clásicos hasta rellenos de helado y productos japoneses. A esto se suman combinaciones que fusionan lo japonés y lo chileno, como el mochi relleno de cola de mono.

Además, el lugar ofrece dorayakis, dangos, melón pan, bebidas y otros dulces típicos ideales para descubrir nuevos sabores con la opción de pagar con Junaeb, lo que lo convierte en una alternativa accesible para estudiantes.

Horario:

Lunes a viernes: 11:30 a 20:00 hrs

Sábado: 10:00 a 20:00 hrs

Domingo: 11:00 a 19:00 hrs

Restaurant Japón

Dirección: Barón Pierre de Coubertin 39, Santiago, Región Metropolitana.

Restaurant Japón es un verdadero referente de la gastronomía japonesa, ya que fue fundado en 1978 y es reconocido como el primer restaurante de comida japonesa de Chile.

Este local destaca por su propuesta clásica y auténtica, con preparaciones típicas de la cocina japonesa. Además, cuenta con un salón tatami, con capacidad hasta 22 personas, ideal para vivir una experiencia más cercana a la cultura japonesa y así sumándose a los lugares turísticos de Chile.

Horario:

Lunes a sábado: 13:00 a 22:00 hrs

Sakumu

Dirección: Merced 336, local 4, 8320310 Santiago, Región Metropolitana.

Es un espacio dedicado a la pastelería japonesa, que incluye opciones veganas y sin gluten, lo que lo convierte en un lugar inclusivo y apto para distintos tipos de alimentación. Cada preparación destaca por su presentación, equilibrio de sabores y respeto por las técnicas tradicionales de la repostería japonesa.

Horario:

Lunes a sábado: 11:00 a 19:00 hrs

Shogun

Dirección: Enrique Foster Norte 172, 7550087 Las Condes, Región Metropolitana.

Este restaurante combina tradición y sabor, ofreciendo una experiencia ideal tanto para almuerzos como para cenas.

Su carta incluye opciones vegetarianas para los distintos tipos de alimentación y además, cuenta con terraza e interior, permitiendo elegir el ambiente que mejor se adapte a cada ocasión. Por su propuesta gastronómica es un perfecto lugar por si no sabes qué hacer en Santiago y quieres probar nuevas preparaciones internacionales.

Horario:

Lunes a viernes: 12:00 a 15:00 hrs / 18:00 a 21:30 hrs

Sábado: 12:00 a 15:30 hrs

Takoyaki Kintaro

Dirección: Las Bellotas 270, 7510113 Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar la comida callejera de Japón, este lugar lo tienes que visitar, ya que se especializa en preparaciones rápidas, ideales para comer al paso o disfrutar de un panorama relajado.

Su carta destaca por la variedad de takoyaki, disponibles en distintos tipos, además de opciones como yakisoba y korokke, permitiendo conocer clásicos de la comida callejera japonesa sin salir de Santiago.

Horario: