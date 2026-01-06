Qué hacer en Santiago: Monumentos emblemáticos de la capital

Santiago se recorre y se entiende a través de sus monumentos, distribuidos en parques, plazas y avenidas emblemáticas, las estatuas de la capital conservan parte fundamental de la historia política, social y cultural del país.

Cada una de estas obras funciona como un homenaje histórico que invita a reflexionar sobre identidad, memoria y patrimonio, integrándose al paisaje de la ciudad. En esta guía reunimos algunas de las estatuas más emblemáticas de la capital, ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago y al mismo tiempo, descubrir lugares turísticos de Chile desde una mirada histórica y cultural.

Fuente Alemana

Dirección: Merced 84, Santiago, Región Metropolitana.

La Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital y un punto clave para quienes buscan qué hacer en Santiago recorriendo su patrimonio. Inaugurada el 13 de octubre de 1912, fue un regalo de la comunidad alemana a Chile con motivo del Centenario de la Independencia.

Tras un proceso de restauración impulsado por Metro de Santiago y la Municipalidad, el monumento volvió a renacer con su sistema de agua en funcionamiento, nueva iluminación y limpieza integral, recuperando su valor original. Hoy, la Fuente Alemana se consolida como uno de los lugares turísticos de Chile más representativos de Santiago.

Monumento Salvador Allende

Dirección: S/N., Morandé, Santiago, Región Metropolitana.

El Monumento a Salvador Allende es una de las esculturas más significativas del espacio público en Santiago. La obra, realizada por el escultor Arturo Hevia, rinde homenaje al expresidente Salvador Allende, quien gobernó el país entre 1970 y 1973.

Inaugurado en 2000, el monumento muestra a Allende de pie, con un gesto cercano mirando hacia la Alameda y el centro de Santiago. Su ubicación, junto al Palacio de La Moneda, refuerza su carga simbólica y lo transforma en uno de los lugares turísticos de Chile para visitar.

Monumento al Pueblo Indígena

Dirección: Plaza de Armas, Santiago, Región Metropolitana.

El Monumento a los Pueblos Indígenas, ubicado en la Plaza de Armas de Santiago, es una obra del escultor Enrique Villalobos, la cual busca representar la memoria, resistencia y esperanza de los pueblos originarios de Chile. Así, convirtiéndose en un punto imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago y conectar con la historia del país.

Inaugurada en 1992, la escultura de 8 metros de altura combina un rostro fragmentado, elementos de la naturaleza, símbolos de vida e identidad.

Estatua de Benjamín Vicuña Mackenna

Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Región Metropolitana.

El Monumento a Benjamín Vicuña Mackenna es una de las estatuas más representativas de Santiago para conocer a una de las figuras clave de la historia nacional.

La estatua, diseñada por el escultor francés Jules-Félix Coutan e inaugurada en 1908, rinde homenaje al político, historiador y defensor de la educación.

Rodeado de un parque, el monumento invita a recorrer el entorno convirtiéndose en un panorama ideal para qué hacer en Santiago.

Caupolicán de Santa Lucía

Dirección: Terraza Caupolicán – Cerro Santa Lucia, Región Metropolitana.

Realizada por Nicanor Plaza, considerado el primer escultor chileno, la obra fue creada cuando el artista tenía solo 24 años y presentada en yeso en el Salón de París de 1868. Con la escultura obtuvo el primer lugar, para luego ser fundida en bronce en 1869.

Instalado en 1910 en una de las terrazas del cerro, el monumento representa un guerrero mapuche, inspirado en cánones clásicos europeos, lo que generó polémica por su escaso parecido con el “hércules araucano”.

Ubicada en una cúspide con vista al norponiente de la ciudad, la escultura invita a reflexionar sobre identidad, arte e historia, convirtiéndose en un imperdible dentro de qué hacer en Santiago.