¿Qué hacer en Santiago? organiza un picnic en estos parques

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un panorama sencillo dentro de la ciudad, los parques con zonas habilitadas para picnic ofrecen una alternativa accesible para reunirse, descansar y compartir al aire libre.

Distribuidos en distintos sectores de la capital, estos espacios combinan áreas verdes, infraestructura básica y fácil acceso, sin necesidad de grandes traslados.

Desde La Nación te recomienda algunos parques de Santiago donde es posible organizar un picnic y aprovechar el entorno urbano de manera distinta.

Parque Metropolitano

El principal pulmón verde de la ciudad cuenta con dos zonas especialmente habilitadas para picnic: Ermitaño Alto, cercano al sector Jardín Ermitaño Bajo, y Picnic Los Canelos, ubicado en las inmediaciones de Plaza Centenario.

El sector del Ermitaño Alto se encuentra en la ladera poniente del cerro San Cristóbal y se accede por el camino que conduce a la Virgen. Desde la entrada de Pío Nono, el trayecto toma cerca de 20 minutos a pie.

Además, su principal atractivo es la presencia de flora nativa, que genera la sensación de estar inmerso en plena naturaleza, pese a estar dentro de la ciudad.

De igual forma, el sector cuenta con estacionamientos, mesones, asientos, agua potable, basureros y baños públicos, lo que permite una estadía cómoda y segura.

Por su parte, al picnic en Los Canelos se accede por avenida La Montaña. Además de las áreas para comer al aire libre, ofrece diversas atracciones para niños y niñas, como resbalines, mallas trepadoras, puentes colgantes, pasadizos y columpios de madera.

Ambos espacios están diseñados para disfrutar en grupo o en familia. Es importante considerar que está prohibido el consumo de alcohol al interior del Parque Metropolitano.

El horario de funcionamiento de estas zonas es de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 19:00 horas.

Parque Mahuida

Ubicado en la comuna de La Reina, concentra distintos panoramas en un mismo espacio y se suma a las alternativas para quienes se preguntan qué hacer en Santiago al aire libre.

El recinto cuenta con una zona habilitada para picnic, ubicada en uno de sus recorridos más extensos. El acceso a estas áreas es libre dentro del parque, mientras que los quinchos destinados a asados requieren reserva previa, ya que existe un sector específico autorizado para el uso de fuego.

Además de las áreas de picnic, el parque ofrece senderos de trekking con distintos niveles de dificultad y otros atractivos recreativos, como Vertigo Park, entre otras actividades disponibles dentro del recinto.

El parque funciona de lunes a domingo, entre las 08:00 y las 18:00 horas. El acceso es pagado y el valor de entrada varía según el tipo de transporte con el que se ingrese.

Parque Araucano

En el sector central del Parque Araucano se concentran varias áreas habilitadas para picnic, con mesas, banquetas y estructuras de sombra destinadas al uso de familias y grupos que buscan compartir al aire libre.

Además de estos espacios, el parque cuenta con una superficie cercana a las 20 hectáreas y reúne distintas zonas orientadas a la recreación, como juegos infantiles, skatepark y canchas de básquet, que se distribuyen a lo largo del recinto.

A esto se suma que el parque se encuentra en avenida Presidente Riesco 5330, comuna de Las Condes. Abre de lunes a domingo entre las 07:00 y las 21:00 horas, mientras que los recintos deportivos mantienen horarios extendidos, según el sector, entre las 06:00 y las 23:00 horas.

Parque O’Higgins

Este icónico lugar dispone de zonas habilitadas para picnic y quinchos, ubicadas en distintos sectores del recinto.

Además, estos espacios permiten organizar salidas al aire libre dentro de uno de los parques más representativos del centro de la ciudad, y se integran a una amplia área verde de uso público. Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago, este parque aparece como una alternativa accesible dentro del casco urbano.

Con más de 140 años de historia urbana, el recinto cuenta con 74 hectáreas y reúne, de forma complementaria, infraestructura deportiva, áreas recreativas y oferta turística y gastronómica.

El parque se ubica en avenida Viel, entre Tupper y Rondizzoni. Durante el verano, funciona los lunes entre las 12:00 y las 20:30 horas, y de martes a domingo entre las 07:00 y las 20:30 horas.