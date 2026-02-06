Qué hacer en Santiago: panoramas cerca de Parque Almagro

Si estás buscando qué hacer en Santiago sin salir del centro, el sector de Parque Almagro aparece como una excelente alternativa. A pasos del metro y rodeado de historia, este barrio combina panoramas culturales, espacios clásicos y rincones que invitan a recorrer la ciudad.

Desde salas de cine, hasta restaurantes y espacios de entretención que han marcado generaciones, Parque Almagro y sus alrededores ofrecen opciones para todos los gustos. Un recorrido ideal para descubrir algunos de los lugares icónicos del centro de Santiago.

Qué hacer en Santiago: cultura, libros y panoramas clásicos cerca de Parque Almagro

Juegos Diana

Dirección: Calle San Diego 438, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado a pasos de Parque Almagro, Juegos Diana es uno de esos clásicos de Santiago que sigue vigente y lleno de vida. Este histórico salón de juegos es donde se mezclan generaciones, estudiantes, trabajadores y turistas, que buscan un panorama distinto en el centro de la ciudad.

Contiene las clásicas máquinas recreativas, arcade, una ruleta y mucho más, ideal para ir con amigos, pasar la tarde y desconectarse del ritmo de la ciudad. Si estás buscando qué hacer en Santiago, Juegos Diana es una parada de entretención dentro del circuito del centro.

Libros Huellas

Dirección: San Diego 444, local 25, Región Metropolitana

Libros Huellas es uno de esos rincones que hacen especial al Barrio San Diego y un gran panorama cerca del Parque Almagro. Esta librería de barrio destaca por su ambiente acogedor y por la atención cercana.

El local forma parte de un sector conocido por sus puestos y tiendas repletas de libros, donde es posible encontrar ejemplares a precios accesibles, ediciones usadas, ofertas y verdaderos tesoros para lectores. Aquí no solo se viene a comprar, también a pasear con calma, conversar y dejarse sorprender por títulos que no siempre aparecen en las grandes cadenas.

Cine Normandie

Dirección: Tarapacá 1181, Santiago, Región Metropolitana.

Con más de 40 años de trayectoria, esta sala de cine es parte del patrimonio cultural de la ciudad y un punto de encuentro clásico para cinéfilos, estudiantes y amantes del cine.

Su propuesta apuesta por una variada cartelera, donde conviven clásicos del cine universal, estrenos internacionales, cine latinoamericano, obras de autor y producciones nacionales que muchas veces no llegan a los circuitos comerciales.

Alguna de sus obras para estos días de febrero son:

Domingo 8 de febrero:

Hamnet — 15:00 hrs.

Me rompiste el corazón — 17:30 hrs.

Lunes 9 de febrero:

Marnie (Alfred Hitchcock) — 15:00 hrs.

La saga Crepúsculo: Luna nueva — 17:40 hrs.

Martes 10 de febrero:

El mercader de las cuatro estaciones — 15:00 hrs.

Hamnet — 16:45 hrs.

Miércoles 11 de febrero:

La historia del sonido — 15:00 hrs.

Bugonia — 17:30 hrs.

@carozuuu Mi experiencia viendo Coraline y visitando el Cine Normandie por primera vez! 🍿🎬🎥 Spoiler: Fue hermoso pero el cine es helado jajaja :’) Dirección: Tarapacá 1181, Santiago. (Cercano a Metro U de Chile y Parque Almagro) Instagram: cinenormandie ✨ ♬ Exploration (Coraline) – Instrumental – Hannah Stater

Qué hacer en Santiago: dónde comer cerca de Parque Almagro

Lasañas Santiago

Dirección: Santa Isabel 896, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado a pocos minutos de Parque Almagro, este restaurante es una parada ideal para los fanáticos de las pastas.

Ofrece más de diez variedades de lasañas, incluyendo opciones vegetarianas, además de promociones durante la semana y la clásica “lasaña del día” con descuento. Es pet friendly, perfecto para una salida relajada después de recorrer el sector.

La Diana Restaurant

Dirección: Arturo Prat 435, Santiago, Región Metropolitana

La Diana, abrió sus puertas en 2016 y hoy es un verdadero referente del Barrio San Diego, tanto por su propuesta gastronómica como por su valor patrimonial.

Su carta ofrece comida chilena, donde ofrecen pastas, carnes, pescados, ceviches y pizzas. El diseño del local llama la atención por sus plantas colgantes, escaleras y distintos niveles que le dan una identidad única e inolvidable. El lugar comparte espacio con los históricos Juegos Diana.

La Diana ha sido destacada por la prensa nacional e internacional, fue una de las locaciones de la película Una Mujer Fantástica (ganadora del Oscar 2018 a Mejor Película Extranjera) y Lonely Planet la reconoció como uno de los destinos secretos que vale la pena descubrir en Santiago. Un panorama imperdible si buscas qué hacer en Santiago mezclando gastronomía, historia y cultura.