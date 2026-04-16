Qué hacer en Santiago: panoramas y ruta gastronómica por el Barrio Yungay

Barrio Yungay se ha consolidado como uno de los sectores más atractivos de la capital para quienes buscan cultura, historia y buena gastronomía en un solo recorrido. Sus calles patrimoniales, casonas centenarias y ambiente de barrio lo convierten en un panorama ideal para caminar y descubrir nuevos rincones.

Entre conciertos íntimos, charlas abiertas, cafeterías y espacios llenos de memoria, siempre hay algo distinto por hacer. Si estás buscando panoramas para salir de la rutina, esta ruta reúne lo mejor de qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: panoramas culturales y actividades de abril en Barrio Yungay

“Música en Casa”: conciertos íntimos

Dirección: Esperanza 238, Barrio Yungay, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres vivir una experiencia cultural distinta, el Barrio Yungay suma un nuevo panorama con “Música en Casa”, un ciclo de conciertos íntimos realizados en casas patrimoniales del sector. La iniciativa nace de una colaboración entre la Sociedad Chilena del Charango y la Junta de Vecinos del Barrio Yungay, buscando unir música, patrimonio y comunidad en uno de los barrios más emblemáticos de la capital.

El primer encuentro estará a cargo de Bem Brasil Trío, agrupación de música instrumental brasileña con un repertorio centrado en el choro, uno de los géneros más representativos de Brasil. La propuesta mezcla guitarra y charango, entregando una sonoridad especial y cercana para el público asistente.

Fecha: 17 de abril.

Hora: 19:00 hrs.

Lugar: Casa de los Oficios

Entrada: Aporte voluntario.

Conferencia internacional: Los centros históricos en América Latina

Dirección: Santo Domingo 2772, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Si te interesa la historia, la arquitectura y el futuro de las ciudades, el Barrio Yungay tendrá una charla abierta a la comunidad encabezada por el reconocido arquitecto y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión.

La conferencia lleva por nombre Los centros históricos en América Latina: Más futuro que pasado, donde se abordará el valor patrimonial de los cascos históricos, los desafíos urbanos actuales y la proyección de estos espacios emblemáticos en distintas ciudades de la región.

La actividad forma parte del programa oficial por el aniversario 187 del Barrio Yungay y reunirá a vecinos y académicos en uno de los templos más tradicionales del sector.

Fecha: 20 de abril.

Hora: 11:30 a 13:00 hrs.

Lugar: Iglesia San Saturnino

Entrada: Gratuita con inscripción previa

Qué hacer en Santiago: panoramas permanentes entre patrimonio e historia en Barrio Yungay

Pasaje Adriana Cousiño

Dirección: Adriana Cousiño 375, Santiago, Región Metropolitana.

El Pasaje Adriana Cousiño es uno de los secretos mejor conservados del Barrio Yungay y un panorama ideal para quienes disfrutan caminar entre historia y arquitectura. Construido en 1920 por los arquitectos Cruz Montt y Larraín Bravo, este cité destaca por su estilo neorromántico y por conservar detalles como arcos, balcones, porches y fachadas muy bien cuidadas.

En su interior sobresale un jardín con palmeras que entrega tranquilidad y un sello único al lugar, convirtiéndolo en un espacio muy valorado por vecinos y visitantes.

Museo del Sonido

Dirección: Huérfanos 2919, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas un panorama distinto en Barrio Yungay, el Museo del Sonido es una parada imperdible para conocer cómo evolucionó el registro y la reproducción musical a lo largo del tiempo.

El espacio cuenta con una colección de fonógrafos, gramófonos y distintos artefactos históricos, además de audios, fotografías e ilustraciones que muestran cómo la grabación sonora fue transformando la vida cotidiana, los medios de comunicación y las industrias creativas.

Además de su exhibición permanente, el museo realiza conciertos, talleres, charlas y clases abiertas a la comunidad.

Qué hacer en Santiago: cafeterías con identidad y sabores para recorrer Barrio Yungay

Espacio Gárgola

Dirección: Maipú 357, 8350480 Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres sumar una parada gastronómica en Barrio Yungay, Espacio Gárgola es uno de esos lugares que mezclan historia, cultura y buena mesa en un solo sitio. Ubicado en una casona de 1920, este espacio lleva más de 25 años siendo punto de encuentro.

En su carta, tienen opciones para todos los gustos, desde pizzas y chorrillanas hasta platos más elaborados con técnicas contemporáneas.

Además, cuenta con una variada barra de coctelería conocida como El Cóndor, donde ofrecen desde clásicos como pisco sour hasta creaciones de autor con presentaciones llamativas. Todo esto acompañado de arte, diseño, cafetería y el encanto único de una casona tradicional.

@albertosiredey Descubre esta joya que tienes que conocer. En una tranquila calle del Barrio Yungay se esconde Espacio Gárgola, una casona patrimonial de 1920 que hoy funciona como galería, tienda de antigüedades y restaurant. Un lugar único donde cada rincón guarda historia y detalles que te invitan a mirar con calma. Al recorrerla te vas encontrando con muebles con mucha historia, obras de arte, vitrinas llenas de objetos con pasado y una cocina sabrosa, que se puede disfrutar en sus distintos salones o en su terraza. Todo en un ambiente relajado e intimo. Espacio Gárgola fue creado por Roberto Baltra y Claudia Sabat, y ha sido clave en la recuperación cultural de Yungay. Ir es una experiencia completa: visual, sensorial e histórica. Ideal para un almuerzo distinto, para ir con amigos o simplemente para desconectarte un rato y volver con la sensación de haber descubierto un tesoro escondido en Santiago. ¿Te animas a conocerla? @espaciogargola 🕰️ Abierto de martes a domingo. 📍 Maipú 357, Santiago. Ⓜ️ Metro Quinta Normal. #santiago #chile #restaurant #patrimonio ♬ orange hues – aqualina

Cafetería Popular

Dirección: Maipú 363, Barrio Yungay, Región Metropolitana.

Inaugurada en 2025, combina gastronomía artesanal, programación cultural y memoria histórica en un ambiente cercano y comunitario.

En pocos meses, el lugar se consolidó como punto de encuentro ciudadano, reuniendo vecinos, artistas, estudiantes y figuras públicas. Incluso recibió al expresidente Gabriel Boric en una actividad cultural junto al cantautor Chinoy, reforzando su identidad como espacio abierto al diálogo, la música y la reflexión.

Su propuesta gastronómica cuenta con café de especialidad, preparaciones artesanales y opciones inclusivas. En la carta destacan cappuccino, flat white, latte, cold brew, filtrados como Chemex o Aeropress, además de pastelería casera, como los alfajores, muffins y alternativas veganas.

Café Cité

Dirección: Compañía de Jesús 2820, Santiago, Región Metropolitana.

El local funciona en la emblemática Casona Compañía, construido en 1912, restaurado tras un incendio y convertido hoy en un referente arquitectónico. Sus patios interiores, techos altos y ambiente luminoso crean un espacio ideal para relajarse, estudiar, trabajar remoto o tener reuniones, además de contar con internet.

Su carta destaca por granos provenientes de distintas microtostadurías de la ciudad y métodos de extracción pensados para explorar nuevos sabores. También ofrecen opciones gastronómicas artesanales como tostadas en pan de masa madre, preparaciones con palta, pesto y hummus, pastelería casera con alternativas veganas y sus llamativos “Groffles”, croissant de mantequilla preparados en forma de waffle.

Además, es la única tienda del barrio con artículos para home baristas y amantes del café. Una parada perfecta dentro de la ruta gastronómica del Barrio Yungay y así sepas qué hacer en Santiago.