Qué hacer en Santiago: recorre los boulevard de la capital

Recorrer los boulevard de la Región Metropolitana es una manera distinta de conocer la ciudad, porque combinan paseos al aire libre, gastronomía, tiendas y espacios culturales en un mismo lugar.

Estos espacios se han convertido en verdaderos puntos de encuentro donde se cruza la vida cotidiana, la música y la comida, convirtiéndose en una de las alternativas más entretenidas de qué hacer en Santiago. Por eso, hoy también forman parte de los lugares turísticos de Chile, ya que permiten vivir la ciudad desde una experiencia cercana y dinámica.

Boulevard Alameda

Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 333, Región Metropolitana.

Ubicado a pasos del metro Universidad Católica y muy cerca del Barrio Lastarria, Boulevard Alameda es una entretenida alternativa, por si te preguntas ¿qué hacer en Santiago? para recorrer uno de los boulevards más diversos de la capital. Reúne tiendas de diseño independiente, joyería, moda, tecnología, gastronomía y productos orgánicos.

Inaugurado en 2017, cuenta con más de 40 locales, patios de comida, bicicleteros y un espacio para ferias, talleres y actividades culturales. Aquí puedes encontrar desde ramen, donuts y opciones veganas, hasta manga, anime, K-pop, tatuajes y emprendimientos creativos locales, ideal para una visita urbana distinta.

Boulevard Los Ingleses

Dirección: Av. Chicureo Km 2 – Chicureo & Los Ingleses, Colina, Región Metropolitana.

Boulevard Los Ingleses es un espacio comercial ubicado en Chicureo, que reúne tiendas, gastronomía y servicios en un ambiente abierto y agradable.

Aquí puedes encontrar desde cafeterías, heladerías y cervecerías, hasta tiendas de moda, peluquerías y servicios variados, lo que lo hace ideal para un paseo relajado o una salida de fin de semana con amigos o familia. Además el Boulevard Los Ingleses suele acoger actividades culturales, exhibiciones artísticas y encuentros comunitarios.

Boulevard Plaza Ñuñoa

Dirección: Jorge Washington 111, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Ubicado en el corazón de Ñuñoa, este boulevard es un punto de encuentro gastronómico y de entretención donde se mezclan restaurantes, bares y espacios para compartir en un ambiente moderno y animado. Su propuesta reúne sabores locales e internacionales, ideal para ir desde una comida relajada hasta una salida nocturna con amigos.

Además, cuenta con estacionamientos subterráneos, facilitando el acceso para quienes llegan en auto. Una parada clave para sumar a la ruta de boulevards dentro de qué hacer en Santiago.

Boulevard Terrazas Maipú

Dirección: Av. Los Pajaritos 2897, Maipú, Región Metropolitana.

Boulevard Terrazas de Maipú es un centro de recreación al aire libre que se ha convertido en uno de los espacios más activos de la comuna. Reúne cafés, restaurantes y distintos servicios, lo que lo vuelve ideal para recorrer, comer o juntarse a disfrutar una tarde.