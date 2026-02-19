Qué hacer en Santiago: visita los mejores lugares de tentaciones según The Top Chile

Descubre a los top 5 ganadores de The Top Chile Tentaciones 2026 en Santiago, seleccionados por las votaciones del público como los imperdibles para quienes aman los postres, los sabores dulces y las experiencias para compartir.

Por si te preguntas ¿qué hacer en Santiago?, aquí tienes la ruta perfecta para ir directo a los lugares más votados de la capital y probar las tentaciones que este año conquistaron a todos.

Primer lugar – Qué hacer en Santiago: ¿Dónde deleitarte con dulces y fondue?

Nana´s Fruit

Dirección: Emilio Vaisse 608, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Ricardo Lyon 748, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de postres que se han vuelto icónicos, Nana’s Fruit es una parada obligada. Esta cafetería, se ha convertido en el lugar más votado en The Top Chile Tentaciones en Santiago, por su propuesta dulce, que combina creatividad con sabores clásicos y opciones para compartir.

Aquí puedes probar desde frutillas cubiertas con chocolate hasta waffles, brunches y una variedad de bebidas y postres. Además de su fondue de chocolate, disponible todos los miércoles en 2×1, es uno de los favoritos para compartir con amigos o en pareja, con frutas, brownie, marshmallows y más sobre chocolate fundido.

Segundo lugar – Qué hacer en Santiago: prueba cheesecakes irresistibles en Vitacura

La Tarta de Queso

Dirección: Luis Carrera 1766, Vitacura, Región Metropolitana.

La Tarta de Queso, fue elegida como la segunda mejor tentación según The Top Chile. Este lugar ha ganado popularidad por especializarse en cheesecakes con sabores originales, perfectos para quienes buscan un postre en la capital.

En su carta destacan distintas versiones de tarta de queso, la clásica que es suave, cremosa, la Chocolatosa que ofrece un cheesecake de chocolate, la Dusona la cual sorprende con su versión de manjar y la de pistacho, ideal para quienes buscan probar algo fuera de lo tradicional.

Tercer lugar – Qué hacer en Santiago: disfruta el açaí más refrescantes en Ñuñoa

Aloha Açaí

Dirección: Caupolicán 475, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Aloha Açaí, cuenta con una propuesta fresca, ya que llevar el açaí a un cono, que además es vegano para que puedas disfrutarlo de forma simple, rica y ligera en cualquier momento del día.

En el local destaca el bowl de açaí preparado con ingredientes naturales y frutas frescas, con toppings como granola, plátano, frutos rojos y más.

Si estás armando tu ruta de tentaciones en la capital, este açai en cono es una de esas opciones refrescantes y ligeras perfectas para un paseo por Santiago, especialmente en días calurosos.

Cuarto lugar – Qué hacer en Santiago: refrescarte con bingsu coreano en Providencia

Snowflakes Cafetería Bingsu

Dirección: Bellavista 0898, Local 1, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas una tentación diferente y refrescante, Snowflakes es el lugar ideal. Especializado en bingsu, el tradicional postre coreano de hielo raspado con toppings, este café de Providencia destaca por sus sabores frutales, siendo perfecta para una tarde de verano.

Entre sus novedades están la Blue Lemonade (limonada azul con pops de lychee) y la Peach Ice Tea (té de durazno con pops de mango), además de sus bingsus especiales de sandía y melón para la temporada.

Quinto lugar – Qué hacer en Santiago: dónde personalizar tu frozen yogurt artesanal

Olympia Frozen Yogurt

Dirección: Gral. Salvo 20, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás explorando las mejores tentaciones de la ciudad para saber qué hacer en Santiago, tienes que visitar Olympia Frozen Yogurt, una heladería artesanal ubicada en Providencia que lleva el yogurt griego a un nuevo nivel. Su propuesta parte de un frozen yogurt natural, sin saborizantes ni colorantes artificiales, lo que le da un sabor auténtico y fresco.

Aquí puedes armar tu yogurt griego con una variedad de salsas y toppings para personalizar tu postre según tus gustos. Además de sus preparaciones de yogurt griego, el local ha ampliado su carta con opciones de panadería artesanal y combinaciones que mezclan helado con otras delicias dulces.