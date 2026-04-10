Qué hacer en Viña del Mar: conoce las mejores hamburguesas de la Ciudad Jardín

Las hamburguesas se han convertido en uno de los panoramas favoritos para salir a comer en la Ciudad Jardín, con locales que destacan por su variedad de estilos, ingredientes y propuestas para todos los gustos.

Desde opciones más clásicas hasta combinaciones intensas y creativas, Viña del Mar ofrece una ruta ideal para quienes buscan algo rico y contundente. Si estás pensando en salir o armar un recorrido gastronómico, aquí te contamos qué hacer en Viña del Mar y dónde encontrar algunas de las mejores hamburguesas de la ciudad.

Qué hacer en Viña del Mar: hamburguesas contundentes y sabores clásicos imperdibles

Ned Burger

Dirección: Cantera 384, 2570088 Viña del Mar, Valparaíso.

Este local cuenta con burgers con carne 100% de vacuno, combinadas con ingredientes clásicos y otros más innovadores.

Entre sus opciones destacan combinaciones con doble queso cheddar, tocino crocante, cebolla caramelizada y pepinillos, además de alternativas más originales que incluyen guacamole o incluso camarones.

También hay opciones más contundentes con doble carne, así como versiones más simples y menús para niños. En definitiva, es una parada imperdible dentro de una ruta de hamburguesas por qué hacer en Viña del Mar, especialmente si te gustan las preparaciones sabrosas.

@richi.almicrofono Ned Burger, Viña del Mar 🍔: Hoy nos pasamos por este nuevo descubrimiento que según ustedes mismos tienen las mejores hamburguesas de la V región 🤩, lo cual yo confirmo, realmete estaban bien exquisitas 🤭… Además, cuentan con varias opciones de papitas con topping, churros, juguitos naturales, entre muchas otras cositas 🙌 📌 Calle Cantera 386, Viña del Mar (a pasos de metro chorrillos y del duoc) 🗓️ Lunes a Viernes: 11.30 a 20.30 / Sábados y Feriados: 13.00 a 20.30 / Domingos cerrado 🍔 Burger a Broocklyns simple: $7.450 🍔 Burger Bostón simple: $7.450 🍟 Papitas Cheddad Tocino Cebollín L: $8.550 🧃 Juguitos Naturales: $2.500 / $3.000 #viñadelmar #hamburguesas #foodie #datos #recomendaciones ♬ sonido original – Richi~ Datos Foodie y Destinos

Locos x Food

Dirección: Viña del Mar, 4 poniente 546.

Dirección: Villa Alemana, Av.Valparaíso 1380.

Su propuesta destaca por porciones contundentes y una carta variada para todos los gustos. Aquí puedes encontrar desde opciones clásicas con carne, lechuga y queso, hasta versiones mucho más elaboradas con doble o triple carne, tocino, huevo frito, papas al hilo y distintas salsas.

Incluso hay alternativas que mezclan varias proteínas en una sola hamburguesa, logrando preparaciones mucho más contundentes. Además, el menú incluye opciones vegetarianas, junto a acompañamientos como papas fritas.

Qué hacer en Viña del Mar: smash burgers y propuestas innovadoras para probar en la ciudad

Rockola

Dirección: Av. Valparaíso 330, Viña del Mar.

Dirección: 14 Norte 541, Viña del Mar.

Este local destaca no solo por sus hamburguesas, sino también por su estética retro inspirada en los clásicos diners estadounidenses. Con decoración vintage, referencias al rock & roll y un ambiente que recuerda a los años 50, Rockola se convierte en un panorama completo más allá de la comida.

En su carta encontrarás hamburguesas con influencia americana, con combinaciones como queso cheddar, tocino crujiente, aros de cebolla, coleslaw y salsas BBQ.

Además, varias preparaciones pueden pedirse en versión vegetariana, manteniendo el mismo estilo clásico del local. Es una excelente opción dentro de Viña del Mar si quieres disfrutar hamburguesas sabrosas en un lugar con identidad y una propuesta temática diferente.

GRDS

Dirección: Álvarez 628, 2580109 Viña del Mar, Valparaíso

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres probar hamburguesas con un estilo más moderno, este local se especializa en smash burgers, que destaca por su carne aplastada a la plancha, bordes crocantes y mucho sabor.

Encontrarás combinaciones simples pero deliciosas, con ingredientes como queso cheddar, cebolla, pepinillos y salsas clásicas, además de opciones más innovadoras con guacamole, champiñones o toques trufados. También suman alternativas como sándwiches de pollo.

Burger House

Dirección: Agua Santa 20, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas una hamburguesa contundente, Burger House es otra parada obligada en esta ruta por la Ciudad Jardín.

Entre sus opciones destacan preparaciones con doble carne y queso, acompañadas de ingredientes como cebolla caramelizada, pepinillos, huevo frito o tocino en distintas versiones. También hay alternativas más innovadoras, como burgers con mermelada de tocino o mayonesa trufada, ideales para quienes quieren salir de lo típico.

Una parada perfecta si estás armando una ruta para descubrir qué hacer en Viña del Mar y quieres probar hamburguesas que combinan lo tradicional con propuestas más innovadoras.