Qué visitar y cómo llegar al Parque Nacional Conguillío: uno de los lugares turísticos de Chile más impresionantes

El Parque Nacional Conguillío, ubicado en la Región de La Araucanía, es uno de los lugares turísticos de Chile más espectaculares por su mezcla única de bosques milenarios de araucarias, lagos de origen volcánico, senderos de montaña y el imponente Volcán Llaima.

Con más de 60 mil hectáreas protegidas y parte de la Reserva de la Biósfera Araucarias de la Unesco, este parque es un destino imprescindible para amantes de la naturaleza y la aventura.

Cómo llegar al Parque Nacional Conguillío

Desde Temuco: tomar la ruta hacia Cunco y luego Melipeuco, continuando hasta el acceso al parque (aprox. 1 hora 30 minutos).

Desde Curacautín o Victoria: avanzar por la ruta CH-181 hacia el sector Captrén o Lago Conguillío.

Es importante revisar el estado del camino, especialmente después de lluvias o nieve, ya que varios tramos son de ripio y pueden requerir mayor precaución.

Principales atractivos del parque

Volcán Llaima

Con cerca de 3.125 metros de altura, el Volcán Llaima es uno de los volcanes más activos de Chile. Su presencia domina el paisaje del parque, ofreciendo vistas espectaculares desde distintos miradores y senderos.

Lago Conguillío

De origen volcánico y rodeado de araucarias, el Lago Conguillío es uno de los puntos más visitados. Ideal para caminatas suaves, picnic y fotografía, especialmente al amanecer o atardecer.

Bosques milenarios de araucarias

El parque resguarda algunos de los bosques de araucaria araucana más antiguos del país, con ejemplares que superan los mil años. Es uno de los mayores atractivos naturales del Conguillío y un símbolo de la región.

Senderos para todos los niveles

El parque cuenta con rutas bien señalizadas, entre ellas:

Sierra Nevada : sendero de dificultad media, con vistas espectaculares al volcán y al lago.

Los Carpinteros : ruta corta ideal para familias.

: ruta corta ideal para familias. Truful-Truful: camino que destaca por su paisaje volcánico y formaciones geológicas.

Estas opciones permiten disfrutar tanto caminatas breves como excursiones más exigentes.

Fauna silvestre

En el parque es posible avistar especies como pudú, zorros culpeos, carpinteros negros y otras aves andinas. En sectores remotos, habita también el puma, aunque su avistamiento es poco frecuente.

Mejor época para visitar

La temporada entre noviembre y marzo ofrece mejores condiciones climáticas, accesos más seguros y senderos sin nieve. En invierno, algunos sectores del parque pueden cerrar por acumulación de nieve y riesgo volcánico, por lo que es fundamental informarse antes de viajar.

Consejos para una visita segura

Compra tu pase digital de acceso con anticipación.

Usa ropa abrigada, cortaviento e impermeable.

Lleva calzado adecuado para caminatas por terreno volcánico.

Respeta los senderos señalizados y evita salirse de las rutas oficiales.

No hagas fuego y mantén siempre tus residuos contigo.

Atención a horarios de ingreso: algunos accesos cierran en la tarde.

Por qué es uno de los lugares turísticos de Chile más imperdibles

Conguillío destaca por su geología volcánica, sus bosques milenarios, su biodiversidad y la majestuosidad del Volcán Llaima.

La combinación de montaña, lagos, senderos y naturaleza prístina lo convierte en uno de los destinos naturales más completos del país.

El Parque Nacional Conguillío es un tesoro natural y uno de los lugares turísticos de Chile que todos deberían visitar al menos una vez.

Ya sea para hacer trekking, contemplar la fuerza de la naturaleza o disfrutar la tranquilidad del sur, este parque ofrece una experiencia inolvidable.