Quinteros y revancha ante Ñublense: “Se puede revertir jugando bien al fútbol”

El título del Campeonato Nacional no es el único objetivo para Colo Colo, pues los albos también va por el bicampeonato en la Copa Chile. Sin embargo, tendrá una dura tarea al tener que remontar la llave de octavos de final frente a Ñublense, después de caer por 2-1 en la ida en Chillán.

De todas formas, el técnico de los albos, Gustavo Quinteros, es optimista de poder revertir la serie contra los Diablos Rojos en la revancha de este domingo en el estadio Monumental.

“Ahora tenemos la mayoría de los jugadores al 100 por 100. Muy pocos jugaron los dos partidos seguidos de domingo a miércoles, así que tenemos a la mayoría todos recuperados. Vamos a elegir de todos a los que mejor estén, los que mejor hayan entrenado y mirar los últimos partidos para ir sacando conclusiones de los que están en mejor nivel”, expresó el estratego en conferencia de prensa.

“Hemos trabajado muy bien, los jugadores están bien, confiados en que se puede revertir la situación jugando bien al fútbol, así que esperemos al partido y ojalá que podamos lograrlo. Nosotros representamos a un club muy grande donde siempre tenemos que jugar para ganar, siempre. Estamos en un club grande y tienes que jugar siempre para ganar”, añadió.

Además, dijo no ver demasiado necesario variar el plan ante los chillanejos: “Nosotros no cambiamos mucho, tratamos de jugar siempre de la misma manera, tratamos de salir a ganar los partidos, de presionar, de generar fútbol ofensivo, de arriesgar, jugar como el equipo grande que es Colo Colo más allá de que a veces arriesgamos y salen muy bien las cosas y otras veces no salen tan bien, pero esa es nuestra idea, nuestra forma, después pueden haber cambios en características de jugadores, en algunas posiciones o no, pero la idea siempre va a prevalecer sobre cualquier cambio de algún futbolista”.

Por último, valoró la decisión de las autoridades de aumentar los aforos en los estadios: “Es una gran noticia, nos puso muy felices a todos, a toda la gente que amamos el fútbol, los que estamos adentro del campo y los que están afuera por supuesto mucho más, la verdad es un alegría. Quiero agradecer de mi parte, representando al cuerpo técnico y toda la gente que trabajamos en este club, a las autoridades, yo creo que no era justo porque el fútbol es en espacios abiertos y las familias se quedaban con muchas ganas de venir al campo en estos partidos tan importantes que hemos jugado”.

“A partir del 25 ya vamos a tener el 85% de aforos y esperamos a toda la gente, a toda la familia que ama el fútbol acá en el estadio para que alienten al equipo y nosotros desde adentro poder darles mucha alegría”, complementó.