Realizaron primer remate de los bienes de Mauricio Pinilla: Marca “Pinigol” se vendió en $900.000

El remate, que se llevó a cabo debido a la declaración de quiebra del exfutbolista nacional, incluyó la subasta de un vehículo BMW y siete sociedades.

Este miércoles se realizó el primero de los dos remates de los bienes del exfutbolista nacional, Mauricio Pinilla, tras la declaración de quiebra del actual comentarista deportivo.

Consignar que lo anterior ocurrió por una deuda que enfrenta el exjugador de La Roja, que supera los 1.670 millones de pesos.

La subasta, dirigida por la martillera Solange Lama, incluyó a la marca comercial “Pinigol”, un automóvil BMW, siete sociedades, seis derechos de participación en otras y lotes de terreno en Las Condes.

La marca “Pinigol” fue adjudicada por 900.000 pesos al inversionista Claudio Gálvez. 

En diálogo con LUN, Gálvez dijo que “hoy en día no es el minuto para comercializarla (la marca). Pero en algún tiempo puede valer algo más”. 

“Y en ese momento el negocio puede ser vendérsela a una empresa o alguien que quiera usarla para productos deportivos, o lo que sea”, añadió. 

Eso sí, Gálvez deberá asumir un costo adicional de 1.670.664 pesos, por la renovación del registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

Por su parte, el vehículo BMW año 2022 se vendió en 16.500.000 pesos a Luis Soto.

Respecto a la venta de sociedades, destacó la adquisición de Servicios Grosseto por 74 millones de pesos e Inversiones Maualessan por 500.000 pesos.

Los otros activos, como los lotes de terreno y participaciones en Bar Constitución, no recibieron ofertas en esta ocasión.

Source Texto: La Nación/Foto: X
