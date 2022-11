“Reclamó contra Mega por tener a un homosexual”: José Antonio Neme responde a los ácidos dichos de Claudio Reyes en su contra

A través de un programa de YouTube, el humorista Claudio Reyes, se refirió en duros términos al conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, y este lunes el comunicador contestó al comediante.

Reyes habló del periodista como “el hue… del Mega que está con la Karen, la señora del MEO”, y afirmó: “A mí me gusta el hue… porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan mara… que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”.

LA REACCIÓN DE NEME

Cuando iba a terminar el matinal, Neme pidió unos segundos en pantalla para replicar a los dichos de Reyes.

“Quiero tomarme 30 segundos antes de irnos a las noticias. Es muy cortito. Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este”, comenzó diciendo.

“Como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor Claudio Reyes. Primero, estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto”, dijo el periodista.

“Si tanto le perturba mi personalidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas: o buscar ayuda médica o aprender a utilizar el control de remoto”, manifestó.

“Y un saludo al guarén que él usa ahí, que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera: equilibrar un roedor sobre el hombro”, cerró Neme.