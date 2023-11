Retiran elementos alusivos a barras bravas en La Florida: demuelen animita

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, encabezó un operativo que buscaba retirar de los espacios públicos elementos alusivos a las conocidas como barras bravas de diversos equipos de fútbol.



Durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo la demolición de una animita y se pintaron murales ligados a la barra de “Los de Abajo” de la Universidad de Chile en el sector de Gerónimo de Alderete con Alonso de Ercilla.



Carter detalló que esta jornada comenzaron a “sacar todos los signos evidentes de todo este tipo de acciones: borrado de murales, que dicen relación con el uso de armas de fuego o el culto a la muerte de personas que han estado vinculadas a tráfico de estupefacientes, a violencia intrafamiliar y a la muerte; y también a la extracción de animitas que recuerden estos hechos”.



En ese sentido, manifestó que se dará “un paso para recuperar no sólo el espacio público, sino relacionarnos con la ciudad y con el deporte de una forma mucho más sana” y comentó que decidieron “partir con un sector porque es una acción nueva y tenemos que evaluar cómo va a reaccionar esta barra brava”.



El jefe comunal dijo que “en todo Chile, en todas las comunas, vemos postes marcados con los colores del club deportivo del momento o de la barra, con murales que dicen relación con la cultura de la muerte”, además del “control territorial: En ese barrio no entra nadie”.



“En muchos casos, estas barras bravas son los soldados de los narcotraficantes, son los que tienen sometidos al miedo a barrios completos. Los clubes deportivos, sociedades anónimas, no han querido hacerse responsables de estos”, subrayó.



Asimismo, destacó que el operativo “será de largo plazo, porque sin duda traerá problemas, porque sabemos que las barras bravas son violentas y resistirán este trabajo”.



“Tendremos que volver a los lugares a pintar y a recuperar el espacio, porque han sido muchos años en que todos, también nosotros, hemos dejado pasar la acción de estos delincuentes, que ensucian el deporte”, agregó.



Además, Carter recalcó que esto en “ningún caso es contra el fútbol o contra un grupo determinado, por ningún motivo. Quisiéramos que los estadios y el fútbol fuera cada días más masivo y no viéramos estos espectáculos tan ridículos donde los equipos terminan jugando solos”.