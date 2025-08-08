Revelan las condiciones que habría puesto Francisco Kaminski para la entrevista con “Only Fama”

Francisco Kamisnki protagonizará la noche de este viernes el nuevo capítulo del estelar de Mega, “Only Fama”, programa en donde se referirá a todas las polémicas que lo han rodeado en las últimas semanas.

El animador habría aceptado conversar con el estelar a cambio de $15 millones de pesos, algo que en algunos medios ha sido descrito como la entrevista más cara en la historia de la televisión chilena.

Y tras anunciarse su participación en el espacio liderado por José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro, también salieron a la luz ciertas exigencias que habría puesto Kaminski para acceder a la conversación.

El integrante de “Zona de Estrellas”, Hugo Valencia, indicó que, por un lado, el también locutor radial solicitó que no hubiera panelistas al momento de la entrevista.

En la misma línea, el periodista señaló que “el acuerdo al que se llegó es que los conductores, sobre todo por el perfil, no fueran tan duros en la entrevista que le van a hacer a Francisco Kaminski, en consideración de declaraciones públicas -creo yo- de José Antonio Neme”.

A la vez, comentó que Kaminski habría pedido no abordar el tema de su ruptura con Camila Andrade. Sin embargo, el canal no aceptó esa condición.

Cabe destacar que en la entrevista se espera que Kaminski hable sobre el escándalo en el que se ha visto envuelto, tras revelarse su vínculo con el fallecido “Rey de Meiggs” y los préstamos ilegales, polémica que provocó su salida de Radio Corazón, y que habría gatillado el quiebre de su relación con Andrade.