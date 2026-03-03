Home Vanguardia "revelan que angelina jolie tendría romance con louis garrel, su c..."

Revelan que Angelina Jolie tendría romance con Louis Garrel, su coprotagonista en la película “Couture”

La película “Couture”, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour, encendió los rumores. Jolie interpreta a Maxine Walker, quien viaja a París para cubrir la Semana de la Moda. Su personaje es divorciado, tiene una hija adolescente y enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Revelan que Angelina Jolie tendría romance con Louis Garrel, su coprotagonista en la película “Couture”

Angelina Jolie (50) ha estado en el centro de especulaciones sentimentales desde su mediática separación de Brad Pitt. En ese contexto, comenzaron a circular versiones que la vinculaban con Louis Garrel tras coincidir en el rodaje de la película “Couture”.

La película “Couture”, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour, encendió los rumores. Jolie interpreta a Maxine Walker, quien viaja a París para cubrir la Semana de la Moda. Su personaje es divorciado, tiene una hija adolescente y enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama.

En la historia, la protagonista inicia una relación con Anton, personaje de Garrel, lo que incluye una intensa escena de amor. A partir de esa química en pantalla surgieron especulaciones sobre un posible vínculo fuera del set. Algunas salidas a comer juntos también alimentaron esas versiones.

Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz salieron a aclarar la situación esta semana. En declaraciones a TMZ, aseguraron que la relación entre ambos es únicamente amistosa. “Angelina y Louis son buenos amigos que tienen amigos en común… pero ella permanece soltera, y solo se concentra en sus hijos y su trabajo”, señalaron.

El entorno de Jolie insistió en que la actriz no mantiene ninguna relación amorosa. Su foco, recalcaron, está puesto en su familia y en sus proyectos profesionales.

Por su parte, Louis Garrel ha desarrollado una carrera destacada en el cine europeo e internacional. Hijo del reconocido director Philippe Garrel, se ha consolidado como uno de los actores franceses más versátiles de su generación.

Vida personal de Louis Garrel

En el plano sentimental, Garrel ha mantenido relaciones de alta exposición mediática. Durante años fue pareja de la actriz italiana Valeria Bruni Tedeschi, con quien adoptó una hija en 2009, hoy de 17 años.

Posteriormente, el actor inició una relación con la modelo y actriz Laetitia Casta, con quien se casó en 2017 en una ceremonia privada en Córcega. La pareja tiene un hijo en común, nacido en 2021.

Source Texto: La Nación / Foto: AFP
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“No lo cuento dos veces”: Periodista de Chilevisión fu...

Paulina Padilla, notera de “Contigo en la mañana”, se trasladaba desde el canal a su hogar en un vehículo de aplicación, cuando un grupo de delincuentes atacó el auto.

Leer mas
Nacional
Boric lamenta decisión de Kast de poner fin al traspas...

El Mandatario, a través de su cuenta de X, sostuvo que “Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”.

Leer mas
Nacional
Vallejo contradice a Kast y afirma que le pidió a Bori...

La vocera de Gobierno sostuvo que “a nosotros obviamente no nos parece adecuado que un Presidente electo venga al Palacio de La Moneda a decirle, a exigirle al Presidente en ejercicio que se retracte sobre hechos que son verdad y que él mismo reconoce”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/