Revelan que Julio César Rodríguez adelantaría su salida de Chilevisión: Se iría antes de abril

Julio César Rodríguez sorprendió hace algunas semanas al anunciar su renuncia en Chilevisión, luego de 13 años ligado a la estación televisiva.
En su momento, se informó que el animador y director de programación abandonaría el canal el próximo 13 de abril. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la partida de “JC” se concretaría antes de lo esperado.
De acuerdo al integrante de “Que te lo digo” (Zona Latina), Luis Sandoval, Rodríguez finalmente habría adelantado su salida para el 31 de marzo.
“En forma voluntaria, habría solicitado a la plana ejecutiva del canal, es decir a los argentinos… Julio César habría solicitado adelantar su salida de Chilevisión. ¡No quiere más!”, dijo el periodista de farándula.
Sandoval recordó que “decían que no se iba a ir, que se quedaba como rostro. ¡Mentira! Julio se va de Chilevisión… Y el 13 de abril no será su fecha de salida, sino que se habría adelantado para el 31 de marzo. Es decir, le queda esta semana y adiós”.
El comunicador, además, señaló que “me están contando desde Chilevisión” que esta decisión de Rodríguez “habría ocurrido en las últimas horas“.
Por otra parte, en diálogo con “Hay que decirlo” (Canal 13), Julio César mencionó que su última aparición en “Primer Plano” será este domingo 29 de marzo.