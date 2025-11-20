Revelan que Pedro Pascal buscaría sumarse a proyectos vinculados con Chile: “Le importa nuestra historia”

La hermana de Pedro Pascal, Javiera Balmaceda, dio a conocer que el famoso actor nacional estaría buscando sumarse a proyectos vinculados con Chile.

En una conversación con Radio Cooperativa, Balmaceda, quien es head de originales internacionales de Amazon MGM Studios, indicó que el actor suele estar interesado en la historia de nuestro país, y de vez en cuando mira a Chile atraído por nuevos proyectos cinematográficos.

“Yo creo que está estudiando posibilidades… no estoy tan en la intimidad de lo que está viendo, pero yo sé que sí lo está haciendo”, comentó Javiera a la citada emisora.

Asimismo, la también economista y productora, que se describió como “la hermana más orgullosa del mundo”, manifestó que Pascal “quiere mucho al país y le importa mucho nuestra historia chilena”.

“Hay muchas más historias locales que se pueden contar. Mi meta es mostrarle a todo el mundo la riqueza de estas historias porque hay mucho afuera de Hollywood y hay muchas historias que contar fuera de las dictaduras o los narcos”, sostuvo.

Consignar que este 2025 ha sido uno de los años más exitosos en la carrera de Pedro Pascal, con su participación en producciones como “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, “Amores materialistas” y la segunda temporada de “The Last of Us”.