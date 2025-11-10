Revelan video clave en caso María Ercira: familia apunta al portero del restaurante

Se dieron a conocer nuevos videos del día en que María Ercira Contreras desapareció en el fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, material que, según su familia, representa una omisión de información relevante en la investigación.
La mujer de 85 años desapareció el 12 de mayo de 2024, durante una reunión familiar por el Día de la Madre, hecho que marcó el inicio de una intensa y misteriosa búsqueda.
Nuevo video en el caso de María Ercira
El reciente registro muestra una camioneta roja desplazándose por diferentes sectores del terreno.
“En estos videos aparecen muchas cosas interesantes. Una de las personas que miente es la persona que se ve en la camioneta roja, se trata de Jacinto, el portero del restorán. En su declaración dice que va a las cabañas y busca a mi abuela, pero eso nunca fue así”, señaló Carla Hernández, nieta de María Ercira.
Por su parte, la investigadora argentina Sabrina Gambazza sostuvo que existen 40 minutos de grabación que permanecen extraviados.
“Si aparece un año después un fragmento que nosotros no teníamos, yo no puedo garantizarle a la familia que no existan más horas de grabación de las que nos han sido informadas”, explicó.
Además, en diálogo con Canal 13, Hernández relató que, al momento de la desaparición de su abuela, “él (portero) le dice a mis papás que no ha pasado ninguna señora, incluso que no ha salido nadie”.
No obstante, aseguró que posteriormente el portero fue visto hablando por teléfono con la administradora del fundo y luego subiendo a una “camioneta roja”, dirigiéndose hacia la parte alta del terreno, donde “permanece entre 15 y 16 minutos”.