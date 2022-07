RN: Presidente Boric ya está reconociendo la posibilidad de que gane el Rechazo

Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) reaccionaron a las declaraciones realizadas este viernes por el Presidente Gabriel Boric, quien dijo que de ganar el Rechazo debiera haber un nuevo proceso constituyente, con nuevos convencionales.



El senador y presidente del partido, Francisco Chahuán, manifestó que “el Presidente Boric ya está reconociendo la posibilidad clara de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida. Nosotros lo hemos emplazado reiteradamente para que él pueda encabezar una salida institucional y que el proceso constituyente siga después del Rechazo, de manera de construir una buena y nueva Constitución”.



“Por eso le volvemos a insistir hoy día, que ya se ha abierto públicamente a esa opción, que envíe antes del 4 de septiembre un proyecto de reforma constitucional que permita ponernos en el evento que gane el Rechazo para avanzar en el proceso constituyente. Renovación Nacional, la UDI y Evópoli estamos comprometidos con una buena y nueva Constitución”, aseguró.



El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, aseveró que el Mandatario “lo que hace en su locución, es reconocer que es posible, quizás incluso probable, que pueda ganar el Rechazo, y eso ya es un avance, porque es coherente con lo que dijo que tenía que ponerse en ambos escenarios. Ahora donde tenemos una diferencia, es que no es él quien tiene que definir cómo sigue el proceso constitucional, si no que tiene que ser la ciudadanía la que lo haga. Será la ciudadanía la que el 5 de septiembre en adelante dirá cuál es el procedimiento para seguir adelante”.



“Da la impresión que al Presidente le acomoda que este proceso se alargue. Nuestra impresión es que la ciudadanía lo que quiere es que en el menor tiempo posible seamos capaces de darles certezas a los ciudadanos con una nueva y buena Constitución”, expresó.



De todas maneras, quiso “agradecer que el Presidente Boric ya vaya tomando conciencia de lo que está ocurriendo en Chile, que este voto transversal es cada vez más fuerte. Segundo, que sea la ciudadanía la que resuelve, no el Congreso. Y en tercer lugar y muy importante también, que cualquiera sea la solución, lo que nosotros percibimos es que esa solución no tiene que eternizar el proceso constitucional, si no que más bien tiene que tender a dar certezas a los chilenos”.



La jefa de bancada de senadores, Paulina Núñez, a su vez, destacó que “los dichos del Presidente de la República demuestran que está muy consciente que la opción del Rechazo va tomando ventaja y evidentemente debe tener distintas alternativas. Nosotros creemos que, como la ciudadanía eligió cómo se iba a redactar un borrador de nueva Constitución, en este caso si gana el Rechazo, también podría ser una alternativa que la ciudadanía elija, por ejemplo, entre un grupo de expertos y el Congreso; una comisión de diputados y senadores o, también, entre un grupo nuevo de constituyentes. A ver qué dice la ciudadanía respecto a este tema”.



La senadora María José Gatica dijo que “frente a una clara opción de que avance el rechazo es bueno que el gobierno se abra a una tercera vía, habrá que discutir la modalidad. Por lo menos yo voy por un comité de expertos, en lo posible de universidades de prestigio”.



En tanto, la senadora Carmen Gloria Aravena planteó que “de rechazarse la propuesta constitucional el 4 de septiembre próximo, como espero que ocurra, porque es una propuesta que divide al país y será perjudicial para los chilenos, considero que efectivamente debe iniciarse un nuevo proceso constituyente, pero no en los términos como lo plantea el Presidente Boric”.



Añadió que “corresponderá al órgano legislador, al Congreso, definir los términos del nuevo proceso, donde me parece fundamental escuchar la opinión de los expertos para establecer el mejor mecanismo, teniendo en cuenta las serias deficiencias que tuvo el actual proceso, que impidió llegar a grandes acuerdos y nos privó de tener un texto que represente a una gran mayoría. No es potestad del Presidente de la República definir los términos de un eventual nuevo proceso constituyente”.