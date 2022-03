Rojas Vade dijo que acatará sanción del Comité de Ética y reiteró que renunciará

El convencional Rodrigo Rojas Vade reiteró que renunciará a la Convención Constitucional y afirmó que acatará la sanción del Comité de Ética de devolver los ingresos que haya percibido durante el tiempo que no asistió a sus funciones.



El constituyente se marginó de la instancia tras confesar en La Tercera haber mentido sobre tener el cáncer linfático en el que basó su campaña, lo que generó un repudio transversal.



Si bien el ex-Lista del Pueblo indicó que iba a renunciar a su puesto, no concretó su salida debido a que el código ético de la Convención utilizó como espejo el reglamento de la Cámara de Diputados, el cual solo contempla la renuncia frente a una ausencia del país por más de 30 días o a causa de una enfermedad grave.



El Congreso recién aprobó este lunes 7 un nuevo mecanismo de renuncia para destrabar la situación, el cual no contempla un sistema de reemplazo. Ya fue promulgado por el Gobierno, por lo que solo falta que Contraloría tome razón del mismo para que sea ley.



Por su parte, el Comité de Ética de la Convención determinó este martes que Rojas Vade deberá devolver al Estado “los ingresos obtenidos por 10 días del mes de septiembre (restando 5 días que trabajó y la licencia presentada), así como por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución final”. El monto superaría los $13 millones.



Al respecto, Rojas Vade publicó una misiva este miércoles, en la cual indicó: “Aclarar que desde un inicio propuse de forma voluntaria al Comité de Ética de la Convención Constitucional, como medida reparatoria la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas por los días que no trabajé, porque considero que es lo correcto”.



Además, afirmó que “las donaciones que realicé, al ser a causas benéficas sin personalidad jurídica, no fueron reconocidas como válidas, aún así mantuve mi voluntad de aceptar el acuerdo adoptado según resolución del Comité de Ética”.



“Presentaré mi renuncia a la Convención Constitucional una vez que se publique la ley que me lo permite”, sentenció.