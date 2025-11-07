Home Nacional "sadel impulsa la adquisición de licencias literarias en colegios ..."

Sadel impulsa la adquisición de licencias literarias en colegios y centros de formación técnica

El anuncio lo realizó la noche de este jueves el presidente de la Sociedad de Derecho de las Letras, Diego Muñoz Valenzuela, durante la conmemoración del 25 aniversario de la corporación, que reúne a 503 autores y 88 editoriales, entre estos, 14 premios nacionales de distintas disciplinas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

En el marco de la celebración de sus 25 años, la Sociedad de Derecho de las Letras (Sadel) anunció que promoverá la adquisición de licencias de derechos de autor para el uso de obras literarias en establecimientos escolares y centros de formación técnico-profesional, a la vez que enfocará sus esfuerzos en la regulación del uso de libros en la Inteligencia Artificial (IA).

El anuncio lo realizó la noche de este jueves el presidente de Sadel, Diego Muñoz Valenzuela, durante la conmemoración del 25 aniversario de la corporación, que reúne a 503 autores y 88 editoriales, entre estos, 14 premios nacionales de distintas disciplinas.

La estrategia busca extender al sector escolar el uso de literatura bajo licencia de Sadel, algo  ya ampliamente implementado en los centros de educación superior universitaria, donde ya ha debutado como pionero el Colegio Alcázar de Las Condes, y en el plano de la educación técnica, el CFT-IP Santo Tomás.

Permite digitalizar o reproducir fragmentos de obras de autores y editoriales socias de Sadel

Este modelo de licencias permite digitalizar o reproducir fragmentos de obras de autores y editoriales socias de Sadel con fines académicos, respetando los derechos de propiedad intelectual, presentes en la ley N°17.336 de Propiedad Intelectual.

La abogada del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Gianella Pantanalli, relevó el rol Sadel como sociedad gestora de derechos, y la importancia de su resguardo en la promoción de la creación literaria.

Durante la ceremonia fue lanzado el “Sello Sadel”, un distintivo gráfico digital que será entregado a las entidades licenciadas para exhibir que cumplen con altos estándares en reconocimiento y respeto de los derechos de autor.

Por su rol pionero en la adopción de licencias, fueron reconocidas tres instituciones: la Universidad Central, el grupo educacional Santo Tomás y el Colegio Alcázar.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida.
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Jara sobre podio antibalas que instalará Kast en actos...

Según consignó T13, la medida comenzó el jueves con el acto del candidato republicano en Viña del Mar donde aparece Kast con un podio similar al que usó Donald Trump durante su campaña para asumir por segunda vez como presidente de Estados Unidos.

Leer mas
Nacional
Harald Beyer advierte sobre el FES: Egresados podrían ...

EL exministro de Educación, en entrevista con Radio Pauta, advirtió que, sin ajustes, el modelo podría generar sobrecobros y comprometer la autonomía de las universidades. Uno de los puntos críticos, según Beyer, es la decisión del Ejecutivo de evitar definir el mecanismo como un crédito, pese a que contempla un cobro contingente al ingreso y la salida de la banca.

Leer mas
Nacional
Dos atentados incendiarios en Vilcún, La Araucanía: Qu...

Según informa Emol, ambos hechos ocurrieron cerca de las 02:45 horas y fueron reivindicados mediante lienzos por la orgánica Weichán Auka Mapu. El primero se registró en el fundo Traipo, ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta S-273, donde desconocidos incendiaron una bodega de grandes dimensiones que contenía maquinaria agrícola. Casi en paralelo, en el kilómetro 6,5 de la ruta S-31 resultó destruida una bodega agrícola y una vivienda que funcionaba como oficina.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/