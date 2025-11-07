Sadel impulsa la adquisición de licencias literarias en colegios y centros de formación técnica

En el marco de la celebración de sus 25 años, la Sociedad de Derecho de las Letras (Sadel) anunció que promoverá la adquisición de licencias de derechos de autor para el uso de obras literarias en establecimientos escolares y centros de formación técnico-profesional, a la vez que enfocará sus esfuerzos en la regulación del uso de libros en la Inteligencia Artificial (IA).

El anuncio lo realizó la noche de este jueves el presidente de Sadel, Diego Muñoz Valenzuela, durante la conmemoración del 25 aniversario de la corporación, que reúne a 503 autores y 88 editoriales, entre estos, 14 premios nacionales de distintas disciplinas.

La estrategia busca extender al sector escolar el uso de literatura bajo licencia de Sadel, algo ya ampliamente implementado en los centros de educación superior universitaria, donde ya ha debutado como pionero el Colegio Alcázar de Las Condes, y en el plano de la educación técnica, el CFT-IP Santo Tomás.

Permite digitalizar o reproducir fragmentos de obras de autores y editoriales socias de Sadel

Este modelo de licencias permite digitalizar o reproducir fragmentos de obras de autores y editoriales socias de Sadel con fines académicos, respetando los derechos de propiedad intelectual, presentes en la ley N°17.336 de Propiedad Intelectual.

La abogada del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Gianella Pantanalli, relevó el rol Sadel como sociedad gestora de derechos, y la importancia de su resguardo en la promoción de la creación literaria.

Durante la ceremonia fue lanzado el “Sello Sadel”, un distintivo gráfico digital que será entregado a las entidades licenciadas para exhibir que cumplen con altos estándares en reconocimiento y respeto de los derechos de autor.

Por su rol pionero en la adopción de licencias, fueron reconocidas tres instituciones: la Universidad Central, el grupo educacional Santo Tomás y el Colegio Alcázar.