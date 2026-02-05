Se viene Bad Bunny: Apple activa su ecosistema previo al Super Bowl LX

La antesala del Super Bowl LX ya comenzó fuera de la cancha. A pocos días de que el Levi’s Stadium reciba la edición número 60 del evento deportivo más visto de Estados Unidos, Apple Music activó su despliegue digital para acompañar el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.



Como patrocinador oficial del show por cuarto año consecutivo, la plataforma musical lanzó la campaña “Road to Halftime”, una estrategia centrada completamente en la figura del artista puertorriqueño que protagonizará el intermedio de 2026. Siguiendo la línea de ediciones anteriores —con Usher, Rihanna y Kendrick Lamar— la compañía desarrolló un ecosistema de contenidos pensado para anticipar el evento del próximo domingo.



La propuesta no solo busca reunir los éxitos de Benito Martínez Ocasio, sino también situar su trayectoria, desde sus inicios en el trap difundido por SoundCloud hasta convertirse en el primer cantante en español que lidera en solitario el espectáculo principal del Super Bowl.



Entre los contenidos disponibles destaca la colección oficial “Bad Bunny: Essentials”, una curaduría que combina los himnos globales de Un Verano Sin Ti, sus raíces en el trap y sus exploraciones musicales más recientes.

Uno de los puntos centrales estará en Apple Music Radio



Para los seguidores más cercanos, uno de los puntos centrales estará en Apple Music Radio, donde se anunciaron programas especiales y una entrevista en profundidad con Zane Lowe. En esa conversación se prevé que el artista aborde la presión de representar a la cultura latina en el aniversario 60 de la NFL, además del desafío de condensar una carrera repleta de éxitos en un espectáculo de apenas 13 minutos.



En el plano técnico, la función Apple Music Sing fue optimizada para su repertorio, permitiendo ajustar niveles de voz y cantar en modo karaoke con letras sincronizadas en tiempo real, herramienta pensada para las reuniones y fiestas previas al partido.



La integración también alcanza otros servicios de la compañía. A través de Shazam, quienes identifiquen canciones del artista podrán desbloquear esferas exclusivas para Apple Watch y fondos de pantalla inspirados en la estética del show. En tanto, Apple Maps incorporó guías curadas de la ciudad sede —Santa Clara y el área de la bahía de San Francisco— destacando puntos emblemáticos vinculados al evento.



Bajo este enfoque, Apple busca consolidar el espectáculo de medio tiempo como una experiencia cultural extendida más allá de los minutos del intermedio. El Super Bowl LX se disputará este domingo, y la presentación de Bad Bunny podrá seguirse en vivo mediante las plataformas oficiales de la NFL y Apple Music.