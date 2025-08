SEC multa a ENEL con más de $8 mil millones por no cumplir con Ley de Electrodependientes durante cortes de 2024

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó a la empresa eléctrica ENEL, con una multa de 120 mil UTM, Unidades Tributarias Mensuales, es decir, más de $8 mil 200 millones, por infringir tres aspectos de la Ley de Electrodependientes, esto durante los cortes de suministro eléctrico de agosto del año pasado, que afectaron a miles de familias de la Región Metropolitana.



A comienzos de agosto del año pasado, se produjo una serie de cortes de energía, en diferentes regiones del país, siendo una de las más afectadas la RM, llegando a registrarse casos de familias que estuvieron hasta por más de 15 días seguidos sin suministro, razón por la cual se sancionó a ENEL, con una multa de $19 mil millones.



En una arista paralela de la investigación, la SEC llegó a la conclusión que la misma ENEL incumplió tres aspectos de la Ley de Electrodependientes: infracción a la obligación de entregar equipos de respaldo a los pacientes; ausencia de priorización en la reposición del servicio eléctrico; y falla en los canales de atención preferente.



El organismo fiscalizador pudo constatar que los sistemas especiales de atención telefónica para personas electrodependientes colapsaron durante los días más críticos del evento, impidiendo una respuesta rápida y efectiva a sus llamados. Se registraron más de 590 llamadas no atendidas, sin que se habilitaran mecanismos alternativos eficaces.



Del mismo modo, un informe técnico elaborado por una universidad nacional verificó que la empresa contaba con menos de 500 equipos de respaldo para más de 2.300 personas registradas como electrodependientes, lo cual por supuesto, era insuficiente para cubrir toda la demanda. La investigación también permitió constatar que el registro de clientes estaba desactualizado y que contenía personas fallecidas.



Se acreditó también que, al menos un caso de las personas electrodependientes falleció sin contar con suministro eléctrico ni con el equipamiento necesario para respaldar su dispositivo médico, permaneciendo más de dos días sin energía al momento de su deceso.



La plataforma telefónica de atención preferente falló también en los momentos más críticos. A pesar de tratarse de un canal exclusivo para personas electrodependientes, sus llamadas fueron derivadas a sistemas generales de atención, sin prioridad ni capacidad de respuesta. Entre el 1 y 31 de agosto de 2024, se recibieron más de 5.400 llamados, de los cuales 2.900 no fueron atendidos.



En este contexto, se observó que ENEL proporcionó información que daba cuenta que había retirado 3 equipos de respaldo antes de los primeros cortes, y que habría entregado otros 72 equipos, pero en un período muy posterior a las interrupciones del servicio, e incluso, de los antecedentes aportados por ENEL se pudo advertir que la empresa habría retirado, al menos 6 equipos de respaldo a pacientes electrodependientes, los que de acuerdo a los registros, permanecían aun sin suministro eléctrico.



LEGISLACIÓN VIGENTE



La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “es relevante que las empresas eléctricas respeten la legislación vigente en materia de electrodependientes, pues estos pacientes requieren de la energía para sobrevivir. No estamos hablando de electricidad para ver TV o cargar un celular, sino de energía para poder seguir respirando, por lo que el cumplimiento debe ser mayor, y en este caso vimos que esta empresa no cumplió con aspectos relevantes de la ley”.



La titular de la SEC añadió que esta sanción busca reforzar la obligación de las empresas distribuidoras de actuar con diligencia, anticipación y responsabilidad frente a contingencias que puedan afectar la seguridad de las personas, especialmente cuando están en juego condiciones médicas que requieren un suministro eléctrico continuo.



Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.