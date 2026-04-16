Sedini se refiere a indefinición sobre el Estrecho de Magallanes

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, admitió no saber sobre qué le preguntaban este miércoles cuando la prensa la abordó consultando si el Estrecho de Magallanes es chileno. Esto en medio de la polémica por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, Hernán Montero.

Sedini, en diálogo con Radio Pauta, afirmó la soberanía nacional en dicho territorio, aceptando también el desconocimiento, “Por supuesto que es chileno, y no hay discusión al respecto. Lo que pasa es que yo no sabía de qué me estaban realmente preguntando”, indicó, recogió Biobío.

“Entonces, ahí hay que ser responsable, y entiendo que es entretenido sacar algunos titulares, pero uno tiene que ser responsable”, sostuvo.

La ministra apuntó a cierta exageración por haber evitado responder sobre el tema. Esto obligó horas más tarde al canciller Francisco Pérez Mackenna a salir con una declaración para reafirmar la soberanía nacional.

La ministra agregó. “También hay una exageración. Ayer me venía bajando de la Esmeralda, había estado toda la mañana con el Presidente, llegué a almorzar y tener que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino…“.

Sostuvo que si “a ti te preguntan, lo responsable es decir ‘nosotros tenemos nuestros tratados y se respetan’. Si hay algún cambio que no… No lo había escuchado“.

Según dijo, lo responsable es brindar una “respuesta institucional”, y “si hay algún cambio, tiene que ser la cartera responsable de algún tipo de discusión o diálogo en darla“.

“Hacerme cargo de lo que dice un almirante argentino”

“Pero en el fondo, cuando uno está entrando al Congreso, y constantemente esperan que uno haya escuchado… Hacerme cargo de lo que dice un almirante argentino…”, continuó.

“Por eso digo que de repente hay unas exageraciones, además que cuando te lo dice el periodista tampoco tienes la información 100% como para dar una, en el pasillo, una respuesta respecto a eso. Lo importante es analizar las situaciones como corresponden, y ahí no hubo ningún error. Creo que se exagera“, manifestó, recogió Radio Biobío.