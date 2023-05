Seis hombres debieron ceder sus cupos por paridad: Juan Sutil fue uno de los afectados

La elección de consejeros constitucionales dio por ganadores a 32 hombres y 19 mujeres. Sin embargo, por paridad de sexo, que establecía que debían repartirse los cupos del Consejo Constituyente en 25 y 25, seis los varones electos debieron ceder sus cupos ante mujeres.



En Atacama, la región elegía dos escaños. La primera mayoría fue Paul Sfeir, del Partido Republicano, quien obtuvo 11,76% (16.067 votos). Luego venía el socialista Ricardo Núñez, quien había resultado electo gracias a su 10,99% (15.013 votos). Pero debido al criterio de paridad debió ceder su lugar. Y lo tomó su compañera de partido, Marcela Araya (7,03%, 9.610 preferencias).



En tanto, la Región de Coquimbo elegía tres escaños. El republicano Andrés Guerra fue el más votado con 11,95% (49.458 votos), pero no pudo conseguir su sillón. Gloria Paredes se lo quitó por la paridad, pese a que ella no salía electa con su 8,87% (36.699). Fernando Viveros (PC) con 7,54% y Gonzalo Pinochet (UDI) 6,42% son los otros dos que estarán en el Consejo.



Uno de los cambios por paridad más importantes ocurrió en la Región de O’Higgins, que elegió tres escaños. Juan Sutil, independiente por RN y ex presidente de la CPC, se ubicó segundo con 13,76% (75.272). Sin embargo, tuvo que resignarse a ver cómo Ivonne Mangelsdorff (RN) se quedó con su cupo. Esto, pese a que solo consiguió un 1,69% (9.287). De hecho, es la electa con menor votación del país. Los otros dos ganadores son Sebastián Figueroa (REP) con 15,26% y Miguel Littín (PS) con 11,31%.



En La Araucanía, que eligió cinco escaños, se produjeron dos cambios por paridad. El primero fue en los Republicanos, donde los 46.478 votos (8,72%) no le bastaron a Mario García para imponerse. Su compañera Mariela Fincheira se lo arrebató con 6,72% (35.777).Y en Unidad para Chile, Raúl Allard (PS), ex intendente de la región, fue electo con su 3,34% (17.815), ayudado por lo sumado por su compañero José Antonio Jerez (1,16%, 6.173), pero debió ceder ante Kinturay Melin (RD), del mismo pacto, quien logró 19.008 sufragios (3,57%).



Finalmente en Los Ríos, que eligió 3 escaños, José Antonio Urrutia (RN), quien alcanzó el 14,98% (32.744), debió ceder ante Lorena Gallardo (independiente en cupo RN), quien se quedó con el cupo con 2,99% (6.523). Los otros fueron para el republicano Jorge de la Maza (18,05%), y para el independiente PS Alejandro Köhler con su 6,72%.