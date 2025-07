Senador Castro valoró que Jeannette Jara no suspendiera su militancia comunista

El senador Juan Luis Castro (PS) valoró la decisión de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, de no congelar su militancia en el Partido Comunista (PC), pues haberlo hecho, según el parlamentario, le habría quitado autenticidad.



“Fue una medida bastante sana que no congelara su militancia, porque habría parecido una pose y no un acto auténtico (…) El ser comunista es parte de su historia y así se le votó en la primaria”, aseguró Castro en entrevista con Radio Duna.



Agregó que “era raro que ahora, solo por una razón política o táctica, se buscara algo distinto. Yo creo que fue en buena medida no innovar. O sea, mantener las cosas como están”.



“Jeannette Jara logró una victoria muy significativa y tiene enfrente una derecha que está todavía muy tensionada, que no se ha puesto de acuerdo. Ella ha estado muy activa, porque ha buscado con mucha fuerza unificar al mundo que ella representa a partir de la realidad que se pudo hacer la primaria, por la baja convocatoria”, comentó Castro en entrevista con Radio Duna.



“Y por lo tanto vino como un aire nuevo, en el sentido de que se creía antes de la primaria que la izquierda podría tener escasas posibilidades competitivas, y luego de esto ella encarna una opción, y hoy día ya se asume, por todos los sectores, que la primera vuelta arrojaría a Jara y a alguien más”, afirmó. “O sea, entra en una tómbola competitiva derechamente”.



Consultado sobre la derrota de su candidata, Carolina Tohá, Castro indicó que “es normal que se digan cosas en campaña de primarias”, pero que ahora viene una etapa de reordenamiento político.



“A mí me pareció que en la campaña Tohá recibió ataques injustos contra ella, se le simbolizó como responsable del sistema de seguridad en Chile, se les puso mala nota, se dijo que nunca sería ministra una de las otras”, detalló.



Sobre el resultado final de la primaria agregó que “yo creo que difícilmente alguien pronosticaría lo que sucedió realmente como pasó (…) Son cosas que ninguna encuesta ni analista estudió. A mí no me extrañaría que, eventualmente, las encuestas, incluso, se van a estabilizar. Estamos viviendo el primer momento, el primer efecto óptico, después de las primerarias. Pero después, esto también va a ir variando”, agregó Castro.



En cuanto al programa de Jara, Castro apuntó que requiere ser modificado y actualizado con los programas de los otros candidatos.



“El programa que tenía Jara era exiguo, eran 7 páginas muy generales. Eso hay que hacerlo de nuevo, hay que hacer otra cosa tomando lo que traían los cuatro candidatos”, indicó, recordando que eso es parte del proceso tras una primaria.