Home Nacional "senador garcía ruminot: “para mí es gobierno militar, no di..."

Senador García Ruminot: “Para mí es gobierno militar, no dictadura”

El parlamentario de RN, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo que “para mí (la denominación adecuada) es gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El senador José García Ruminot (RN) afirmó que la denominación adecuada para el periodo posterior al Golpe de Estado de 1973 es “gobierno militar” y no dictadura.

En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario fue consultado sobre la dificultad de su sector para reconocer como dictadura los 17 años en que Augusto Pinochet estuvo al poder (1973-1990).

“Para mí (la denominación adecuada) es gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos”, sostuvo García.

Añadió que la dificultad “tiene mucho que ver con el origen. Quienes vivimos la Unidad Popular sabemos lo que significó ese gobierno, sabemos cómo se sufrió. Había (también) un clamor de que se evitara una guerra civil”.

“Nosotros entendimos, en su minuto, que evitar la guerra civil significaba que las Fuerzas Armadas actuaran unidos y, de esa forma, evitaran una guerra que habría sido muy cruenta, que habría puesto en peligro la subsistencia misma de nuestro país”, indicó.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Ministro Cordero viaja a La Araucanía para asistir a v...

Según informó Cooperativa, la visita se ha mantenido bajo hermetismo, y hasta el momento ninguna autoridad regional ha confirmado la hora de su llegada.

Leer mas
Nacional

Condenan al fisco a pagar $130 millones a familia de n...

Las indemnizaciones por daño moral se fijaron en $80 millones para la madre y $40 millones para la hermana. En este último caso, también se acreditó un daño moral propio como víctima directa, por lo que se agregan otros $10 millones.

Leer mas
Vanguardia

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su matrimonio con...

La cantante y el jugador de fútbol americano confirmaron la noticia en redes sociales, donde compartieron unas especiales imágenes. “Tu profesora de inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar”, señalaron en el posteo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/