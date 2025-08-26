Senador García Ruminot: “Para mí es gobierno militar, no dictadura”

El senador José García Ruminot (RN) afirmó que la denominación adecuada para el periodo posterior al Golpe de Estado de 1973 es “gobierno militar” y no dictadura.



En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario fue consultado sobre la dificultad de su sector para reconocer como dictadura los 17 años en que Augusto Pinochet estuvo al poder (1973-1990).



“Para mí (la denominación adecuada) es gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos”, sostuvo García.



Añadió que la dificultad “tiene mucho que ver con el origen. Quienes vivimos la Unidad Popular sabemos lo que significó ese gobierno, sabemos cómo se sufrió. Había (también) un clamor de que se evitara una guerra civil”.



“Nosotros entendimos, en su minuto, que evitar la guerra civil significaba que las Fuerzas Armadas actuaran unidos y, de esa forma, evitaran una guerra que habría sido muy cruenta, que habría puesto en peligro la subsistencia misma de nuestro país”, indicó.