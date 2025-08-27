Senadora Ebensperger denuncia retiro de placa en Hospital de Alto Hospicio que adjudicaba construcción a Piñera

La senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI), denunció que el Gobierno de Boric retiró en el Hospital de Alto Hospicio una placa que adjudicaba la construcción del recinto a la administración del fallecido exmandatario, Sebastián Piñera.



Según consignó Emol, en marzo de 2022 se celebró una actividad que daba conclusión a la construcción del hospital, instalándose una placa que consigna: “Obra construida durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera”.



Sin embargo, esta fue retirada y se puso en su lugar otra placa que conmemora la inauguración del recinto “bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric”, con fecha julio de 2025.



La senadora Ebensperger sostuvo sobre lo ocurrido, consignó Emol: “Pocas veces he visto un más claro ejemplo de una mezquindad política de lo que ha pasado en el Hospital de Alto Hospicio, una obra tan importante para la región y sobre todo para los habitantes de dicha comuna. Este fue una obra que terminó de construirse durante el segundo gobierno del Presidente Piñera y cuenta de ello quedó demostrado en una placa que se instaló en febrero del año 22 en dicho establecimiento donde constaba eso, que dicho hospital fue construido bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera”.

“Pues bien, el Gobierno del Presidente Boric ordenó retirar dicha placa y en su reemplazo pusieron otra que decía que esa obra, que ese hospital fue inaugurado bajo el Gobierno del Presidente Boric. A cada quien hay que reconocerle lo que corresponde, pero retirar una placa es un reflejo de una mezquindad política pocas veces visto”, agregó.

