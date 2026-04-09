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Senadora Flores por investigación de fraude al Fisco en su contra: “No me voy a dejar amedrentar”

Según Reportajes T13, existen antecedentes en poder del Ministerio Público que incluyen mensajes de WhatsApp. Estos registros apuntarían a un mecanismo mediante el cual Flores se habría apropiado de parte de los sueldos de sus asesores. La acusación sostiene que la práctica se extendió entre 2018 y 2025, con un monto defraudado cercano a los $300 millones.

Patricia Schüller Gamboa
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Senadora Flores por investigación de fraude al Fisco en su contra: “No me voy a dejar amedrentar”

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación a la senadora Camila Flores (RN) tras recibir una denuncia anónima que la acusa de “delitos funcionarios, entre ellos, fraude al Fisco en carácter reiterado”. Según el comunicado del Ministerio Público, los hechos se remontarían a su período como diputada.

Tras conocerse la noticia difundida por Reportajes T13, la senadora difundió una declaración pública. “Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”.

Agregó que “colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos. Ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”.

Respecto al proceso, indicó. “Quiero señalar que no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma”.

Sostuvo que “se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”.

Según Reportajes T13, existen antecedentes en poder del Ministerio Público que incluyen mensajes de WhatsApp. Estos registros apuntarían a un mecanismo mediante el cual Flores se habría apropiado de parte de los sueldos de sus asesores. La acusación sostiene que la práctica se extendió entre 2018 y 2025, con un monto defraudado cercano a los $300 millones.

Balladares sobre indagatoria a senadora Flores: “Esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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