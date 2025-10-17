Home Triunfo "“sería momento de ver la situación”: el recado de di yorio por la..."

“Sería momento de ver la situación”: El recado de Di Yorio por la programación del clásico universitario 

El delantero de Universidad de Chile apuntó al “calendario ajustado” del cuadro azul como el principal motivo para considerar una eventual suspensión del duelo con la UC. De igual forma, subrayó que “estamos preparados y enfocados para jugar como siempre”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El delantero de Universidad de Chile, Lucas Di Yorio, se cuadró con la postura de la directiva del elenco laico, y si bien fue menos explícito, se mostró a favor de la postergación del clásico ante Universidad Católica programado para el domingo 26 de octubre, justo en medio de la llave de semifinales de Copa Sudamericana con Lanús.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/seria-momento-de-ver-la-situacion-el-recado-de-di-yorio-por-la-programacion-del-clasico-universitario

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

VIDEO: Zelenski pide a Trump misiles Tomahawk a cambio...

Drones ucranianos a cambio de misiles Tomahawk estadounidenses. Ese es el pacto que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca. El objetivo: alcanzar “cuanto antes” un alto el fuego negociado con Rusia, similar al logrado recientemente en Oriente Próximo.

Leer mas
Nacional

Presidente Boric decretó Duelo Oficial tras muerte de ...

El Gobierno de Chile emitió un comunicado, donde señala que “adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial”.

Leer mas
Nacional

Cae banda dedicada al robo de casas en sectores rurale...

El sujeto utilizaba su profesión como fachada, presentándose como docente de educación física, mientras en realidad encabezaba una organización delictual que operaba principalmente durante la noche robando distintas especies desde domicilios rurales.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/