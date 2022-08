Servel informó sobre procedimientos para evitar suplantaciones en el plebiscito

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, informó sobre los procedimientos que se llevarán a cabo en los lugares de votación para evitar suplantaciones de identidad de cara al plebiscito de salida.



Esto, debido a la polémica que se ha desatado a propósito de la inclusión de personas fallecidas en el padrón electoral. Desde el organismo explicaron que aquello se debe a que existen “personas fallecidas en el extranjero que no han tramitado defunción en Chile”.



Otros casos tienen que ver con “defunciones antiguas que no han podido ser incorporadas a los sistemas del Registro Civil, y que en definitiva nunca han sido notificadas al Servicio Electoral”.



También se incluyen aquellas personas que fallecieron del 1 de mayo en adelante, fecha de cierre del registro, y “aquellos que fallecerán en los próximos días hasta el 4 de septiembre. Estimamos que estos últimos son cerca de 30 mil electores”.



Para evitar situaciones de suplantación, para el día de la votación se podrá llevar a cabo “un control obligado de identidad por parte de ellos vocales de mesa donde se exige cédula de identidad o pasaporte, control que pueden verificar los apoderados”.



“En caso de dudas la mesa puede recurrir al experto de identificación del registro civil presente en cada local de votación para que haga una identificación mediante huella digital”, acotó Tagle.



Finalmente, Tagle hizo hincapié en que “dado este procedimiento que impide la suplantación de electores eventualmente fallecidos es la razón que el Servicio Electoral ha sido prudente en no eliminar de los padrones a los electores mientras no tenga certezas formales de su fallecimiento”.