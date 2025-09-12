Home Triunfo "“si sucede algo el domingo…”: alcalde de independencia lanzó nuev..."

“Si sucede algo el domingo…”: Alcalde de Independencia lanzó nueva advertencia previo a la Supercopa

Aunque el encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile recibió el visto bueno de la Delegación Presidencial, Agustín Iglesias insistió en sus reparos a la decisión y aseguró que “es una mala noticia en esta en esta fecha en particular, en las fiestas que estamos viviendo, fiestas patrias, para los vecinos, para el entorno, para el comercio que se juegue el partido”.

Leonardo Medina
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, reiteró este viernes sus críticas en contra de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que tras semanas de polémicas recibió el visto bueno de la Delegación Presidencial, para que se lleve a cabo este domingo en el Estadio Santa Laura, a partir de las 15 horas.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/si-sucede-algo-el-domingo-alcalde-de-independencia-lanzo-nueva-advertencia-previo-a-la-supercopa

