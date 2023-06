Sobreseen a Cristina Fernández de causa por blanqueo de capitales

El juez federal argentino, Sebastián Casanello, decretó este lunes el sobreseimiento de la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto blanqueo de capitales, en el caso conocido como “La ruta del dinero K”.



Según informó Radio Mitre, Casanello resaltó que sin acusación no puede haber proceso penal, por lo que fundamentó su decisión en la petición de sobreseimiento presentada por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan.



En cambio, el magistrado rechazó la petición de una ONG que pretendía formularse como acusación, ya que el fiscal no pudo asumir la hipótesis de que la expresidenta había “participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.



En tanto, el empresario Lázaro Báez, centro de la trama, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, debido a las irregularidades en las licitaciones que le firmó al Estado para ejecución de obra pública.



A los hijos de Báez también se les modificaronlas condenas: Martín deberá cumplir seis años y medio, por debajo de los nueve iniciales, y Leandro ha visto rebajada su pena de cinco a tres años de prisión. Las hijas del empresario, Luciana y Melina, han sido absueltas.



Respecto al resto de los imputados por la causa, se confirmaron seis años de prisión para Jorge Óscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín; cinco para Julio Enrique Mendoza; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi y Eduardo Guillermo Castro.



Además, se dictaron años de ejecución de sentencia en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa y Martín Andrés Eraso y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot. También se han ratificado las sentencias de tres años y medio de prisión para Carlos Juan Molinari y dos años de cárcel para Daniel Alejandro Bryn por ser autores de lavado de activos.