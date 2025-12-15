“Su furiosa obsesión con el presidente”: El polémico mensaje de Trump tras la muerte de Rob Reiner

El presidente de EEUU, Donald Trump, se refirió este lunes a la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, cuyos fallecimientos están siendo investigados como un “aparente homicidio”.

Mediante su plataforma, Truth Social, el mandatario causó revuelo con un comentado mensaje, asegurando que el cineasta tenía una “furiosa obsesión” en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, comenzó escribiendo el jefe de Estado.

Acto seguido, comentó que ambos murieron “supuestamente debido a la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

“Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza”, añadió.

Finalmente, Trump concluyó señalando: “¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.

El fallecido director había cuestionado en una reciente entrevista al presidente estadounidense, apuntando a sus esfuerzos por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, comparando las políticas del mandatario con la era del macartismo.

Detienen a hijo de Rob Reiner

Este lunes, el medio TMZ reveló que uno de los hijos de Rob Reiner, Nick, de 32 años, fue arrestado por la Policía de Los Ángeles, y lo mantienen detenido con una fianza de 4 millones de dólares.

Dicha información salió a la luz después de que diferentes medios indicaran que Nick era el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo a registros penitenciarios en línea, Reiner fue arrestado la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes.

De igual forma, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la naturaleza de ambas muertes, y tampoco confirmaron detenciones relacionadas con el homicidio.