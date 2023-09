Suazo asegura que esperan conseguir un triunfo ante Uruguay y le resta importancia al poco rodaje de Alexis y Brereton

La selección chilena ya trabaja en Juan Pinto Durán para preparar los duelos ante Uruguay y Colombia por el inicio de las Clasificatorias al Mundial del 2026, y este martes, el lateral izquierdo del Toulouse, Gabriel Suazo, palpitó lo que será el debut de La Roja frente a la “Celeste” de Marcelo Bielsa.

Por medio de una conferencia de prensa, en la que también estuvo presente el defensor Benjamín Kuscevic, el ex Colo Colo manifestó que el combinado charrúa “es un rival complicado, muy aguerrido, que no te va a dejar jugar tranquilo. Tenemos jugadores de la Generación Dorada y nuevos con continuidad, ¿por qué no creer? Creemos que podemos hacer un gran partido y ganar, por más complicado que sea el rival“.

“El fuerte de ellos va a ser lo colectivo, ahí es donde más cuidado tenemos que tener, más allá de quién esté nominado o no. Cavani y Suárez son jugadores con mucha historia, pueden entregar mucho, pero no nos van a enfrentar. Tienen jugadores que están jugando en las principales ligas europeas, aunque sean un grupo más joven que nosotros”, añadió.

Asimismo, en torno a la poca continuidad que han tenido Alexis Sánchez y Ben Brereton antes del arranque del nuevo proceso eliminatorio, el jugador reconoció que “quizás no vienen con tantos minutos como a ellos les hubiese gustado o como a todos nosotros nos hubiese gustado”.

“Sin embargo, en lo personal no es un parámetro que me preocupe. Estoy convencido que, si les toca jugar, van a hacer todo lo posible para hacer goles y que el equipo pueda ganar”, indicó.

Además, reflexionó que “en la pasada fecha FIFA sumamos mucho, no solo en el juego, sino que también al interior del equipo, en lo humano y en lo grupal. Eso para mí es muy importante. Nos sentimos una familia, estamos muy unidos y para comenzar una eliminatoria eso es fundamental”.

En la misma línea, sostuvo que “competir en la Selección es un orgullo para mí, para mi familia. Por eso me entrego al máximo en los entrenamientos y en los partidos. Estar acá es un sueño que siempre he tenido. Primero fui pasapelotas, luego en la Copa América en EEUU fui sparring”.

“Me ha tocado vivir muchas experiencias en la Selección. Por eso mismo, mi consejo a los más jóvenes es que hay que ser un gran profesional tanto dentro como fuera de la cancha”, cerró.

Cabe destacar que La Roja debutará en las Clasificatorias este viernes 8 de septiembre ante Uruguay, cotejo programado a las 20:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo. Posteriormente, el próximo martes 12 recibirá a Colombia, a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental.