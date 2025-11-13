Home Nacional "sujeto muere abatido en la corte de apelaciones de arica tras apu..."

Sujeto muere abatido en la Corte de Apelaciones de Arica tras apuñalar a administrador

El hombre abatido era un funcionario del Poder Judicial, quien se encontraba con licencia médica por problemas de salud mental, y había ingresado al tribunal con un cuchillo para atacar al administrador de la Corte.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Un hombre murió la tarde de este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica, luego de ser abatido por personal de Carabineros, tras apuñalar al administrador del tribunal. 

Según consignó 24 Horas, el hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas, y el sujeto era un funcionario del Poder Judicial, que se encontraba con licencia médica por problemas de salud mental. 

La persona ingresó al recinto portando un cuchillo y atacó al administrador del tribunal, a quien dejó en estado de gravedad.

El incidente provocó la reacción de Carabineros y Gendarmería, que intervinieron para capturar al sujeto, y en medio del procedimiento, el sujeto terminó siendo abatido. 

En declaraciones obtenidas por T13, el subprefecto Julio Ceballos Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comentó que “una persona premunida de un elemento cortante, específicamente un cuchillo, encontrándose en el interior de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, procedió a lesionar en reiteradas ocasiones con este elemento al administrador”.

“El personal de Gendarmería apostado en la referida Corte, sumado también a personal de Carabineros que llegó al lugar debido al auxilio que se generó, procedieron a hacer uso de sus armas de servicio, ocasionándole el fallecimiento en el interior de las dependencias de la Corte”, añadió. 

Además, sostuvo que “conforme a las diligencias instruidas por el Ministerio Público, oficiales de la Brigada de Homicidios se encuentran desarrollando el trabajo del sitio del suceso, en coordinación con el Laboratorio de Criminalística, a fin de establecer la dinámica y corroborar los antecedentes anteriormente señalados”. 

Por su parte, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, indicó que el administrador de la Corte se encuentra “en estado grave en estos momentos en el hospital. Está estable hasta el momento”. 

Source Texto: La Nación/Foto: T13
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Schalper confía en que Matthei se impondrá este doming...

El diputado de RN dijo en Radio Agricultura que “ha sido una campaña intensa, una campaña linda de todo punto de vista, y por lo tanto, motivado con lo que pueda pasar el domingo, que yo creo que va a ser muy importante para Chile, especialmente en que vamos a poder contar, espero, con un Parlamento donde la mayoría la vamos a componer personas de derecha”.

Leer mas
Nacional
Cordero critica cánticos en cierre de campaña de Jara ...

El ministro de Seguridad Pública, en conversación con Radio Infinita, sostuvo que “con un gobierno que hoy en día ha fortalecido a las instituciones policiales, no sólo desde el punto de vista presupuestario , sino que también desde el punto de vista de su adhesión y apoyo público. A veces ese tipo de declaraciones encierran algún tipo de ignorancia”.

Leer mas
Nacional
Por presunto robo de caballo: sujetos secuestran, amar...

La víctima presentaba notorias lesiones en el rostro y el cuerpo, asegurando que fue golpeado con un objeto contundente, además de recibir patadas y puñetazos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/