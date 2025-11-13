Sujeto muere abatido en la Corte de Apelaciones de Arica tras apuñalar a administrador

Un hombre murió la tarde de este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica, luego de ser abatido por personal de Carabineros, tras apuñalar al administrador del tribunal.

Según consignó 24 Horas, el hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas, y el sujeto era un funcionario del Poder Judicial, que se encontraba con licencia médica por problemas de salud mental.

La persona ingresó al recinto portando un cuchillo y atacó al administrador del tribunal, a quien dejó en estado de gravedad.

El incidente provocó la reacción de Carabineros y Gendarmería, que intervinieron para capturar al sujeto, y en medio del procedimiento, el sujeto terminó siendo abatido.

En declaraciones obtenidas por T13, el subprefecto Julio Ceballos Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comentó que “una persona premunida de un elemento cortante, específicamente un cuchillo, encontrándose en el interior de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, procedió a lesionar en reiteradas ocasiones con este elemento al administrador”.

“El personal de Gendarmería apostado en la referida Corte, sumado también a personal de Carabineros que llegó al lugar debido al auxilio que se generó, procedieron a hacer uso de sus armas de servicio, ocasionándole el fallecimiento en el interior de las dependencias de la Corte”, añadió.

Además, sostuvo que “conforme a las diligencias instruidas por el Ministerio Público, oficiales de la Brigada de Homicidios se encuentran desarrollando el trabajo del sitio del suceso, en coordinación con el Laboratorio de Criminalística, a fin de establecer la dinámica y corroborar los antecedentes anteriormente señalados”.

Por su parte, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, indicó que el administrador de la Corte se encuentra “en estado grave en estos momentos en el hospital. Está estable hasta el momento”.