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Suprema rechazó recurso de amparo de Calisto en causa por fraude al Fisco

El máximo tribunal del país respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que a su vez el 16 de septiembre pasado rechazó un primer recurso de amparo presentado por el senador imputado como autor del delito de fraude al Fisco.

Patricia Schüller Gamboa
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Suprema rechazó recurso de amparo de Calisto en causa por fraude al Fisco

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el senador Miguel Ángel Calisto Águila en contra de la resolución que desestimó la ampliación del plazo de investigación. Y la cautela de garantías alegadas por la defensa del parlamentario.

De esta manera, el máximo tribunal del país respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Esta, el 16 de septiembre pasado, rechazó un primer recurso de amparo presentado por el senador imputado como autor del delito de fraude al fisco.

Según la Fiscalía Regional de Aysén, la defensa del senador Calisto pretendía la reapertura de la investigación. Esto en circunstancias que no existe ninguna diligencia pendiente.

Además, solicitaba acceder a antecedentes investigativos aportados por otro coimputado en la causa y que no fueron incorporados a esta investigación, sino que a otras causas que se iniciaron a raíz de su declaración.

En esta investigación, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentó acusación en contra de 8 imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado, donde el monto total del perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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