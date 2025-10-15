Home Nacional "temblor se registra en la zona centro norte del país: magnitud fu..."

Temblor se registra en la zona centro norte del país: magnitud fue de 5.5

La profundidad del movimiento telúrico fue de 17 kilómetros, y el sismo se percibió también en la Región Metropolitana, de acuerdo con los primeros reportes ciudadanos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un temblor de mediana intensidad se registró la mañana de este miércoles 15 de octubre en la zona centro norte del país, según reportes de organismos oficiales.

El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud fue de 5.5, con epicentro localizado a 49,4 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la ciudad de Ovalle, Región de Coquimbo.

La profundidad del movimiento telúrico fue de 17 kilómetros, y el sismo se percibió también en la Región Metropolitana, de acuerdo con los primeros reportes ciudadanos.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) comunicó a través de sus canales oficiales que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Carabinero termina baleado luego que detenido intentar...

De acuerdo con el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, personal de Carabineros realizaba patrullajes preventivos en el sector cuando fiscalizaron a un ciudadano chileno de 42 años que mantenía una orden de detención vigente.

Leer mas
Nacional

Exjuez detenido por recibir sobornos: será formalizado...

Un informe policial reveló que los informes contables presentaban baja calidad y terminaban favoreciendo a empresas en litigios tributarios. En uno de los casos, se anuló una liquidación del SII que exigía a una compañía devolver casi 980 millones de pesos al Estado.

Leer mas
Internacional

EEUU retira visas a seis extranjeros por celebrar el a...

“Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, señaló la institución en X.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/