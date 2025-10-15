Temblor se registra en la zona centro norte del país: magnitud fue de 5.5

Un temblor de mediana intensidad se registró la mañana de este miércoles 15 de octubre en la zona centro norte del país, según reportes de organismos oficiales.

El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud fue de 5.5, con epicentro localizado a 49,4 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la ciudad de Ovalle, Región de Coquimbo.

La profundidad del movimiento telúrico fue de 17 kilómetros, y el sismo se percibió también en la Región Metropolitana, de acuerdo con los primeros reportes ciudadanos.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) comunicó a través de sus canales oficiales que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.