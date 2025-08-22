Home Nacional "“tengo pititos”: joven es detenido luego de ofrecer m..."

“Tengo pititos”: Joven es detenido luego de ofrecer marihuana a carabineros en Concepción

El mayor Jordan Escobar, de la Primera Comisaría, señaló que el joven gritaba: “pititos, cabros, tengo pititos”. Sin embargo, su intento de venta se frustró porque a quienes les ofreció la marihuana resultaron ser carabineros encubiertos.

Eduardo Córdova
Detienen a un joven de 19 años que le ofreció marihuana a un carabinero de civil en Concepción, en la Región del Biobío. El imputado acumula más de 60 detenciones, la mayoría vinculadas al microtráfico.

A viva voz ofrecía droga en las afueras del Instituto Virginio Gómez, ubicado en calle Prat con Cochrane, en Concepción. El sujeto nunca imaginó que efectivos de la Patrulla Foco de Carabineros recorrían el sector.

El hombre portaba un banano con 22 bolsas de nylon que contenían marihuana, lo que equivalía a 18 gramos de cannabis.

SUJETO OFRECE MARIHUANA A CARABINEROS EN CONCEPCIÓN

El comisario indicó que el detenido tiene un extenso prontuario por delitos de microtráfico, lesiones y robos. Asimismo, aclaró que no es alumno del establecimiento donde fue sorprendido.

El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su control de detención, imputado por infracción a la ley 20.000 de drogas. Además, mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario total.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de video
