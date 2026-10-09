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Terremoto magnitud 7,6 se registró en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) alertó este viernes sobre una posible amenaza de tsunami para las costas del país, específicamente en Rapa Nui.

Patricia Schüller Gamboa
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Terremoto magnitud 7,6 se registró en Panamá

Un terremoto de magnitud 7.6 afectó la tarde de este viernes a Panamá. El movimiento telúrico situó su epicentro a 10 kilómetros al oeste-suroeste (WSW) de la localidad de Pitaloza Arriba.

El sismo se registró a las 12:56 hora panameña (14:46 en Chile) y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

Según consignó 24Horas, el reporte fue emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo que detectó el fuerte movimiento en la zona central del país centroamericano.

Hasta el momento, la información confirmada por los organismos internacionales se centra en la magnitud y localización geográfica del epicentro.

Posible amenaza de tsunami en Rapa Nui

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) alertó este viernes sobre una posible amenaza de tsunami para las costas del país, específicamente en Rapa Nui.

Esto tras el sismo de magnitud 7,7 registrado esta tarde en Panamá.

El momento estimado de arribo de las olas a la isla sería a las 20:41 hora local (22:41 en Chile continental) informó el organismo. Es por eso que, según explicó Senapred, se estableció “estado de precaución” en la zona, consignó Emol.

Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país y también en la vecina Costa Rica. Las autoridades llamaron a la calma a la población.


Source Texto: La Nación/ Foto: USGS
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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