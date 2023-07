Timonel de la UDI respondió a Boric: “¿Con qué cara pretende tapar con tierra un problema de corrupción?”

El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, le respondió al Presidente Gabriel Boric, quien este lunes le preguntó a ese partido “¿con qué cara?” se retiraba de la mesa técnica de la reforma previsional. El parlamentario le contestó en los mismos términos.



En entrevista con Radio Cooperativa, Macaya expresó: “Le digo al Presidente Boric: ¿con qué cara se pretende tapar con tierra un problema gravísimo de corrupción y que nadie pague responsabilidades políticas? El problema está en La Moneda, no en la UDI (…) Veo un descontrol del Gobierno tratando de traspasar el problema y el costo a la UDI”.



Añadió que “son múltiples las razones por que la UDI se retira de la mesa técnica de pensiones”: que la mesa de diálogo es una “máscara”; que “muchas veces intentamos dialogar con el Gobierno, pero se niega a escuchar”; que “la negociación política y la votación se va a dar en el Congreso, no en una mesa”; las sospechas sobre el robo en Desarrollo Social y la exigencia de que se haga valer la responsabilidad política de Jackson.



“Le digo al Gobierno, aquí y ahora: los votos de la UDI están para una reforma previsional que ponga el 6% (de cotización adicional) en la cuenta individual. No sigamos engañando a los chilenos con una falsa mesa que lo único que hace es jugar un juego de máscaras (…) donde el Gobierno pretende refundar el sistema”, agregó.



“Los votos de la UDI y de la oposición están si no se busca expropiar y refundar un sistema”, concluyó.