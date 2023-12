Timonel de la UDI y balance del año: “No quiero pecar de fatalista, pero no ha sido un buen 2023”

El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, realizó un balance del país en 2023 sobre diversos temas de contingencia política.



En conversación con Radio Concierto, Macaya señaló que “para Chile, más para la derecha o para la UDI, el balance es malo. Hay crecimiento económico cero sin medidas concretas. Hay que entender que, en el sector privado, donde está el knowhow, es super complejo. Tenemos un desempleo que está subiendo y una crisis migratoria agudizada. Hay un país con casos de corrupción muy complejos que fueron escondidos bajo la alfombra”.



“No quiero pecar de fatalista, pero no ha sido un buen 2023 y perdimos la oportunidad de cerrar el tema constituyente”, complementó.



Asimismo, el timonel de la UDI realizó una mención especial al “trabajo del Banco Central y lo que han logrado con la política macroeconómica para controlar la inflación. El manejo desde la responsabilidad fiscal del propio Ministerio de Hacienda también fue destacable”.



En cuanto a la seguridad, sostuvo que la situación “es mucho más compleja que cuando asumió el Gobierno del Presidente Boric” y recalcó que “los indultos del año pasado marcaron un antes y un después. Se validó la violencia y eso los países lo pagan caro”.



“El Gobierno tiene que evaluar por qué en temas tan importantes de seguridad parlamentarios oficialistas siguen mostrándose en contra”, puntualizó Macaya.



Respecto a la discusión de la Reforma de Pensiones, el presidente de la UDI planteó que “el gran acuerdo de esto es aumentar la cotización. No por casualidad llegamos todos al consenso de que hay que aumentar en 6 puntos la cotización”.



“La UDI siempre ha estado disponible a sostener las políticas públicas que tienen consenso técnico. Los sistemas de reparto van en retirada. Hay evidencia técnica y económica de que ese 6% tiene que ir a los ahorros de los trabajadores”, comentó.



En ese sentido, subrayó que “en el mundo, mayoritariamente, la solidaridad se da con impuestos generales. La PGU en 2021 incorporó un componente solidario importante para las personas, sobre todo las más vulnerables”.



Sobre la posibilidad de dialogar por la fórmula del 6% de cotización adicional, Macaya apuntó a que su colectividad no cederá a que vaya por complemento a cotizaciones individuales.



“Le decimos al Gobierno que no insista en malos proyectos. Siempre vamos a tener la disposición a conversar, pero en base a diseños razonables. Nos parece que la propuesta que presentó el Gobierno es mala”, recalcó.