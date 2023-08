Tohá por Jackson: “No se toman decisiones de gabinete por presiones”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó las insistentes peticiones de renuncia del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a las que se sumaron la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.



“Hay algo que decimos siempre, que puede ser una respuesta un poco esquemática, pero es así de esquemática porque tiene fundamentos muy sólidos: el Presidente de la República es la única persona que tiene atribución y responsabilidad respecto de los equipos de Gobierno que conforma y él es al que le corresponde hacer esas evaluaciones”, dijo.



Tohá abordó el tema en la entrega de los resultados del trabajo realizado de la Mesa de Ciencias y Seguridad, integrada por el Gobierno, la comunidad científica y la empresa, para abordar los desafíos en materia de seguridad.



“Cuando las personas empiezan a buscar pautearlo por la prensa no contribuyen en lo más mínimo a generar las condiciones para que esas decisiones se tomen de manera prudente, tranquila, por parte del Presidente de la República”, añadió.



“Buscar pautear al Presidente de la República busca sacar dividendos políticos y no permitir que se pueda desarrollar esa atribución como corresponde, en conciencia, de acuerdo a su criterio y no a las presiones que ejercen terceras personas”, agregó.



También expresó que “no se toman decisiones de gabinete por presiones, se toman decisiones de gabinete por convicción respecto a qué es lo mejor para el país”.



Sobre las críticas de figuras del PS, Tohá indicó que “cuando hay situaciones como esta, distorsiones que implican enfrentar un problema, ciertamente hay muchas personas que prefieren dar un paso al lado y desentenderse, y hay otras que dan un paso adelante y toman las decisiones que son necesarias tomar. Ese es el camino que ha tomado el Gobierno”.