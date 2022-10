Tohá: “Que un policía le dispare a un criminal imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la labor realizada por la policía -Carabineros y Policía de Investigaciones- y el hecho de que usen sus armas de servicio cuando sea necesario en la detención de delincuentes.



En declaraciones a Radio Duna, indicó “que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos”.



“Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Es usar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo, como pasó muchas veces en el estallido (social), que personas salieron tranquilas a manifestarse y terminaron con un ojo menos. Eso es violar los derechos humanos”, afirmó.



La secretaria de Estado sostuvo que “la norma de proporcionalidad no es algo que cada uno interprete a su pinta. La norma de proporcionalidad está hecha para que la autoridad policial tenga la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de la Ley. La proporcionalidad es ocupar la fuerza suficiente para reducirlo, no es para quedar igual si una persona está tirando piedras, el carabinero tiene que ir a tirarle piedras, por favor, que quede clarísimo”.



Tohá aseveró que ha existido una distorsión del debate público en este tema, “porque hay grupos que apoyando la acción policial han dado a entender que, como parte de la acción policial es inevitable que se violen de vez en cuando los derechos humanos, como que es parte del juego, una policía que hace la pega, que pueda violar un poquito los derechos humanos”.



“Quienes están en la agenda de defender los derechos humanos que cada vez que un carabinero emplea la violencia, la fuerza, está violando los derechos humanos y eso no es así. Un carabinero tiene derecho a detener a una persona, a detenerla con fuerza, tiene derecho a si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla a golpearla con el bastón y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en riesgo la vida de otro tiene derecho a dispararle incluso antes de que dispare el criminal”, aclaró.



Respecto a las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que criticó la acción policial durante las protestas ocurridas el pasado 18 de octubre, la ministra subrayó que “me impresionó bastante el comentario del alcalde, porque mostraba unas imágenes que eran de un procedimiento policial que, en lo que yo vi, parecía regulado de acuerdo a los protocolos, no se veía un procedimiento policial excesivo”.